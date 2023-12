Po niedawnej premierze aktorskiego “One Piece” Netflix zapowiedział, że kultowa manga zostanie opowiedziana na nowo po raz kolejny. Mowa o “The One Piece” – produkcji, za którą stoi, dobrze znane miłośnikom gatunku, studio WIT.

The One Piece – zapowiedź Netflixa

Liczące przeszło 1000 odcinków “One Piece” to anime, którego fenomen trwa niezmiennie od 1999 roku. Na fali niesłabnącej popularności tytułu twórcy podejmują się coraz to nowszych prób reinterpretacji dzieła Eiichirō Ody.

W tym roku mieliśmy już okazję zapoznać się z serialem aktorskim Netflixa, który spotkał się z ciepłym odbiorem ze strony widowni. Na tym jednak serwis nie poprzestaje, zapowiadając nową produkcję animowaną pt. “The One Piece”:

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, to nie remake głośnej animacji, a zupełnie nowa adaptacja mangi, która podejmie próbę odtworzenia wydarzeń, począwszy od wątku tzw. East Blue (podobnie zresztą jak miało to miejsce na łamach serialu aktorskiego). Luffy powróci zatem razem jeszcze, aby zebrać załogę i wyruszyć na poszukiwania wielkiego skarbu.

The One Piece – twórcy

Za produkcją stoi studio WIT, które zgromadziło w swoim dorobku tytuły, takie jak “Attack on Titan”, “Spy x Family” i “Vinland Saga”, co samo w sobie rodzi niemałe oczekiwania. Na ten moment to wszystko, co zdradzono na temat serialu. Wielką zagadką pozostaje również jego data premiery.

Źródło: Netflix