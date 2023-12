Jeżeli – podobnie jak my – nie możecie uwierzyć, że mamy już grudzień, to zestawienie powinno skutecznie rozwiać wszelkie wątpliwości. Przed Wami najlepsze filmy na Mikołaja – dla starszych, dla młodszych i dla całych rodzin.

Filmy mikołajkowe niejedno mają imię, a nasz najnowszy ranking tylko to potwierdza. Znajdziecie tu zarówno animowane kino familijne, jak i akcyjniaki z prawdziwego zdarzenia. Obok kina fantasy już czeka na Was pełne dramaturgii kino wojenne, a obok wiecznie żywej klasyki – tegoroczne świeżynki.

Jeżeli więc zdążyliście już zapaść w sen zimowy, nie musicie zrywać się na nogi w poszukiwaniu tytułów na najbliższy seans. Zakopcie się w kocu, łapcie za herbatę i zanurzcie się w nie tak oczywistym świecie Mikołaja, jego wielkich przyjaciół i jeszcze większych wrogów.

Najlepsze filmy mikołajkowe

Dzika noc

dostępny w SkyShowtime oraz do zakupu / wypożyczenia w: Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV+

“Dzika noc” dowodzi, że filmy mikołajkowe wciąż potrafią zaskakiwać. Oto bowiem przed Wami mistrz akcji, cynik o specyficznym humorze i człowiek wypalony zawodowo – Święty Mikołaj. Już niebawem przyjdzie mu się zmierzyć z grupą najemników, którzy w przeddzień Bożego Narodzenia obierają za cel pewną zamożną rodzinę. W tym starciu nie liczą się żadne świętości.

W roli głównej: David Harbour. Film wyreżyserował Tommy Wirkola (“Hansel i Gretel: Łowcy czarownic”, “Siedem sióstr”).

Klaus

dostępny na Netfiksie

Przeglądając filmy o Mikołaju na Netflix, koniecznie zwróćcie uwagę na tę komediową animację. “Klaus” to hiszpańska produkcja, ukazująca alternatywne spojrzenie na kwestię pochodzenia świętego.

Poznajemy je za sprawą Jespera – początkującego listonosza, a zarazem najgorszego przedstawiciela tego fachu w historii, który trafia na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Miejscowi pozostają w konflikcie od lat i w ogóle nie wysyłają listów. To zaś znacząco utrudnia adeptowi ukończenie zadania, z jakim go tam wysłano. Jego jedyną szansą okazuje się tajemniczy stolarz-samotnik.

Ekspres polarny

do zakupu / wypożyczenia w: Amazon Prime Video, Player, Rakuten TV, Apple TV+, Premiery Canal+, TV Smart

Jeżeli interesują Was mikołajkowe filmy dla dzieci (i nie tylko), “Ekspres polarny” będzie strzałem w dziesiątkę. Wsiądziecie do niego wraz z 8-letnim bohaterem, który zatracił wiarę w Świętego Mikołaja. Podróż na Biegun Północny ma być dla niego szansą, aby na nowo ją odzyskać. Zanim jednak dotrze do siedziby najsłynniejszego brodacza w historii, już sama droga, którą dzieli z osobliwym konduktorem (Tom Hanks), okaże się fascynującą przygodą.

Film wyreżyserował Robert Zemeckis (“Forrest Gump”, “Podróż do przyszłości”).

Cud na 34. ulicy (1994)

dostępny w Disney+ oraz do zakupu / wypożyczenia w Rakuten TV

Co nie powinno być zaskoczeniem, utrata wiary w Mikołaja to problem, który dotyka go osobiście. W przypadku “Cudu na 34. ulicy” sprawy poszły jednak o krok dalej, prowadząc go przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. A wszystko zaczęło się od odpowiedzi na ofertę pracy w jednym ze sklepów – w charakterze Świętego Mikołaja oczywiście.

W rolach głównych: Richard Attenborough, Mara Wilson i Elizabeth Perkins. Film w reżyserii Lesa Mayfielda (“Diamentowa afera”, “Flubber”).

Artur ratuje Gwiazdkę

dostępny w Viaplay, Polsat Box Go oraz do zakupu / wypożyczenia w: Amazon Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV, Premiery Canal+

Setki milionów prezentów i tylko jedna noc, aby je wszystkie dostarczyć. W obliczu tak wymagającego wyzwania nawet Święty Mikołaj dopuszcza margines błędu. Co innego jego syn – Artur – który nie może przeboleć faktu, że jedno z dzieci zostało pominięte i obudzi się z pustym miejscem pod choinką. Postanawia więc osobiście dostarczyć ostatni prezent, a ma na to… zaledwie dwie godziny. Jego szaleńczą podróż wyreżyserowała Sarah Smith (“Ron Usterka”).

Pasterz

dostępny w Disney+

Jak co roku, i tym razem pojawiły się też nowe filmy na Mikołaja. Świąteczną propozycją od Disney+ jest “Pasterz” – krótkometrażowe, wojenne fantasy, którego bohaterem jest młody pilot Królewskich Sił Powietrznych, wracający do domu na święta. Kiedy znajduje się nad Morzem Północnym, jego samolot niespodziewanie odmawia posłuszeństwa, zmuszając go do samotnej walki o życie. Wtem na jego drodze pojawia się tajemniczy, dobry Samarytanin.

W obsadzie znaleźli się m.in. Ben Radcliffe, John Travolta i Steven Mackintosh. Film w reżyserii Iaina Softleya (“Backbeat”, “Klucz do koszmaru”).

Grinch: Świąt nie będzie

dostępny na Netfliksie, Amazon Prime Video, SkyShowtime oraz do zakupu / wypożyczenia w: Amazon Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV, Premiery Canal+

Na sam koniec – odrobina klasyki dla tych, którzy mają skomplikowaną relację ze świętami. Zdecydowanie może utożsamić się z Wami Grinch – bohater, który na samą myśl o radosnej wymianie prezentów dostaje gęsiej skórki. Postanawia więc pozbawić takiej możliwości wszystkich mieszkańców Ktosiowa, którzy świąteczne przygotowania wznieśli na zupełnie inny poziom. Czy przepędzi w ten sposób magię świąt? A być może dowiedzie, że nigdy jej tam nie było?

W roli głównej wystąpił świetny Jim Carrey. Film z jego udziałem wyreżyserował Ron Howard (“Apollo 13”, “Kokon”).

