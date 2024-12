The Outer Worlds 2. Pierwszy zwiastun rozgrywki

Studio Obsidian Entertainment zaprezentowało pierwszy zwiastun rozgrywki nadchodzącego The Outer Worlds 2. Fani pierwszej części z pewnością powinni zapoznać się z tym materiałem.

Obsidian Entertainment to kolejne ze studiów, które podczas The Game Awards pochwaliło się nadchodzącą produkcją. The Outer Worlds 2 otrzymało pierwszy zwiastun rozgrywki, utrzymany w mocno komediowym nastroju.

Trailer rozpoczyna od pochwalenia się dorobkiem studia Obsidian. Dowiemy się, że to studio odpowiedzialne za liczne sequele – Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Neverwinter Nights 2 czy też Fallout New Vegas, czyli, w mniemaniu twórców, Fallout 3 część druga.

Do tej listy dołącza The Outer Worlds 2, czyli gra, która zaoferuje więcej akcji, więcej broni i "więcej grafiki" niż pierwowzór, a przynajmniej takie są deklaracje twórców. Ze zwiastuna dowiadujemy się, że produkcja The Outer Worlds 2 zajęła trzy razy więcej czasu, niż pierwowzoru, ale "niemal na pewno" będzie to gra dwa razy większa niż pierwsza część.

The Outer Worlds 2 - zwiastun

Fragmenty rozgrywki faktycznie pokazują, że gracze mogą spodziewać się dużej ilości akcji, sporo zróżnicowanych broni i, niezłej grafiki. Premiera The Outer Worlds 2 zaplanowana jest na 2025 r. Nie poznaliśmy dokładnej daty premiery. Wiemy jednak, że produkcja, za wydanie której odpowiada Microsoft, trafi na wszystkie główne platformy, czyli PC, Xbox i PlayStation. W dniu premiery The Outer Worlds 2 będzie można uruchomić w abonamencie Xbox Game Pass.

Jak podoba wam się zapowiedź The Outer Worlds 2? Czekacie na ten tytuł? Co sądzicie o tak luźnej formie zapowiedzi gry? Czy waszym zdaniem to dobry sposób, na zdobycie uwagi graczy? Dajcie znać w komentarzach.