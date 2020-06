O tym, że The Outlast Trials powstaje, wiemy już od kilku miesięcy. Podczas PC Gaming Show wreszcie mogliśmy się jednak przyjrzeć tej produkcji. I nie żałujemy!

Outlast 3 to The Outlast Trials. Horror na czterech graczy

W przeciwieństwie do nastawionych na jednoosobową rozgrywkę poprzednich części, The Outlast Trials to horror kooperacyjny dla czterech graczy. Poza tym jednak będzie to dokładnie taka gra, jakiej można się spodziewać po produkcji z „Outlast” w tytule – mroczna, brutalna, przerażająca i surowa.

Akcja gry The Outlast Trials zostanie osadzona w czasach zimnej wojny i przedstawi opowieść o budzących grozę doktorkach z noktowizyjnymi goglami na nosach i żądzą kontrolowania umysłów w głowach. Nie wiemy do końca, jak ten temat zostanie rozegrany, ale trzeba przyznać, że brzmi to intrygująco. I tak też wygląda – sami zobaczcie:

Obejrzyj oficjalny zwiastun The Outlast Trials – z PC Gaming Show:

Gra The Outlast Trials zmierza wyłącznie na pecety, a jej premiera jest planowana na przyszły rok. Na więcej konkretów musimy jeszcze poczekać. Cóż, czekamy więc… Czekamy z niecierpliwością!

Źródło: PC Gamer, Red Barrels

