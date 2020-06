Mafia: The City of Lost Heaven zebrała swojego czasu rewelacyjne noty. Wielu graczy z radością przyjęło informacje dotyczące tego, iż powstaje remake tego tytułu. Jak wygląda?

Pierwszy zwiastun Mafia: Edycja Ostateczna wprowadza w fabułę

Młodsi gracze mogą nie mieć za sobą przygody z Mafia: The City of Lost Heaven, debiutowała ona przecież w 2002 roku. Remake trafi do sprzedaży jako Mafia: Edycja Ostateczna. Z zapowiedzią mieliśmy do czynienia w zeszłym miesiącu, ale nie pokazano wtedy konkretniejszego materiału wideo, a jedynie krótki teaser. Dziś, przy okazji PC Gaming Show opublikowany został pierwszy zwiastun.

Mafia: Edycja Ostateczna powstaje tak naprawdę od nowa, na silniku Mafii III. Poza zmianami w oprawie graficznej twórcy zadbają tutaj o dodatkowe dialogi i przerywniki filmowe. Pojawić mają się również nowe wątki fabularne, a wspomniany zwiastun skupia się właśnie na przybliżeniu historii. Jej podstawy nie zmieniły się względem oryginału, akcja rozgrywa się w latach 30. XX wieku i skupia wokół losów Tommy'ego Angelo. Młodsi gracze otrzymają tu okazję do zapoznania się ze świetną grą w nowych szatach (4K i HDR), starsi do przypomnienia sobie klimatu, który zaliczano do największych atutów. Kiedy? Mafia: Edycja Ostateczna zadebiutuje 28 sierpnia.

Mafia Remake to część pakietu Mafia: Trilogy?

Warto nadmienić, iż 28 sierpnia do sprzedaży trafi nie tylko Mafia: Edycja Ostateczna, ale również pakiet Mafia: Trilogy, który zawiera wszystkie trzy gry z serii. Mafia II: Edycja Ostateczna oraz Mafia III: Edycja Ostateczna już zadebiutowały jako oddzielne pozycje, dlatego też zamawiając Mafia: Trilogy przed premierą można uzyskać do nich dostęp. Nie jest jednak przesadą stwierdzenie, że najbardziej łakomym kąskiem jest remake pierwszej odsłony. Zdaniem wielu najlepszej, a poza tym to właśnie tu mamy do czynienia z największymi zmianami.

Mafia: Trilogy zawiera:

Mafia: Edycja Ostateczna - remake z dodatkami

Mafia II: Edycja Ostateczna - remaster z dodatkami

Mafia III: Edycja Ostateczna - zbiorcze wydanie (podstawka + dodatki i aktualizacje)

