Gdy w czerwcu ubiegłego roku ekipy Smilegate i Blackbird Interactive wspólnie zapowiadały grę Crossfire: Legion, pojawiła się informacja, że premiery doczekamy się już w 2022 roku. Informacja ta właśnie została potwierdzona.

Premiera Crossfire: Legion już wiosną. Przynajmniej we wczesnym dostępie

Jeszcze za wcześnie, by poznać dokładną datę premiery, ale już teraz twórcy zapowiadają, że Crossfire: Legion zadebiutuje wiosną tego roku. Na razie w programie wczesnego dostępu. W kwietniu rozpoczną się otwarte beta-testy tej dynamicznej strategii. Wcześniej, bo jeszcze w tym miesiącu, odbędzie się natomiast test techniczny. Jeśli chcesz w nim wziąć udział, możesz się zapisać już teraz – za pośrednictwem platformy Steam.

Jak powiedział Maurice Grela odpowiedzialny za projekt Crossfire: Legion, „gracze RTS-ów wiedzą, czego chcą i co powinna zapewnić im współczesna gra. Kto będzie mieć lepszą pewność, że myślimy tak samo? Wszystkim fanom gatunku oferujemy możliwość zaangażowania się w rozwój gry. W ciągu najbliższych miesięcy udostępnimy kilka wspaniałych funkcji i trybów gry”.

Crossfire: Legion będzie ucztą dla miłośników klasycznych RTS-ów

Jeśli uwielbiasz strategie czasu rzeczywistego, ale ten tytuł jakimś sposobem ci umknął, to koniecznie czytaj dalej. Projektanci, którzy wcześniej maczali palce w takich dziełach jak Homeworld czy Company of Heroes, szykują dla nas bowiem dynamiczną produkcję, w której klasyczne podejście do rozgrywki oblane jest sosem z nowoczesnych rozwiązań. Uwspółcześniona została zarówno mechanika, jak i oprawa audiowizualna.

W Crossfire: Legion pojawi się kampania fabularna dla jednego gracza. Przedstawi historię konfliktu pomiędzy Black List, Global Risk i nową, zmieniającą zasady gry frakcją. Miłośnicy rozgrywki z innymi będą mieli do swojej dyspozycji sieciowe tryby kooperacji i rywalizacji. Niezależnie od wybranego formatu chodzi przede wszystkim o zarządzanie zasobami, rozbudowę bazy i umiejętnie prowadzoną walkę – jak to w RTS-ie. Wygląda na to, że jest na co czekać, a na razie…

Zobacz oficjalny zwiastun Crossfire: Legion

Źródło: Koch Media, Prime Matter, informacja własna