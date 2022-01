Po dość długim oczekiwaniu, Ubisoft ogłosił datę premiery gry The Settlers. Podał też kilka innych informacji, które warto odnotować, bo mogą być przesądzające w kwestii ewentualnego zakupu.

Kiedy premiera The Settlers?

Nie trzeba być w gronie największych fanów strategii aby chociaż trochę kojarzyć serię The Settlers. Jest z nami od 1993 roku, a nadciągająca nowość będzie już ósmą odsłoną. Krótki tytuł wynika z tego, iż mamy otrzymać reboot. I będzie on inspirowany wcale nie samymi początkami, ale głównie trzecią i czwartą odsłoną. Graczy nie powinno to jednak martwić, bo to właśnie one cieszyły się największą popularnością.

The Settlers zapowiedziano na targach Gamescom 2018, ale dopiero teraz ujawniono dokładną datę premiery. Wyznaczono ją na 17 marca. Pojawi się jednak możliwość sprawdzenia rozgrywki wcześniej. Od 20 do 24 stycznia odbywać będą się beta testy. Dadzą dostęp do samouczka, dwóch grywalnych frakcji i dwóch trybów potyczek. Niestety będą miały charakter zamknięty, potrzeba będzie zatem szczęścia w losowaniu wolnych miejsc. Zapisy trwają na oficjalnej stronie internetowej gry.

Trzy wydania The Settlers do wyboru

The Settlers zmierza wyłącznie na PC, będzie dostępne za pośrednictwem Epic Games Store i Ubisoft Connect. Dzięki wykorzystaniu silnika Snowdrop Engine, The Settlers ma wyznaczać nowy wizualny punkt odniesienia w gatunku RTS. Efekty ocenimy w trzech trybach. Pojawi się kampania dla jednego gracza, szturm i potyczka (solo vs. AI, kooperacja vs. AI lub tradycyjna rywalizacja do ośmiu graczy).

Zainteresowani zakupem będą mogli wybrać jedno z trzech wydań. Przygotowana została Edycja standardowa, Edycja Explorer (fizyczne zamówienia przedpremierowe zawierające wybrane utwory muzyczne, litografie, a także dodatkową zawartość do wykorzystania w grze) oraz Edycja Deluxe (cyfrowa, również z dodatkową zawartością do wykorzystania w grze).

Źródło: Ubisoft Polska