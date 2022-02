Tydzień temu EA poinformowało, że dodatek The Sims 4: Ślubne Historie, z uwagi na obowiązujące w Rosji prawo, nie pojawi się w ogóle w tym kraju. Skąd zmiana zdania i kiedy w takim razie odbędzie się premiera?

Przypomnijmy, że pierwotnie, według zapowiedzi, dodatek Ślubne Historie miał pojawić się już dzisiaj. W międzyczasie, 9 lutego, na blogu EA pojawiła się informacja, że niestety, ale twórcy nie będą wydawać pakietu rozgrywki w Rosji. W nowym liście do społeczności The Sims okazuje się jednak, że także Rosjanie będą mogli zorganizować swoje wymarzone, wirtualne wesele.

Co stoi za zmianą decyzji?

Niedługo po zaprezentowaniu trailera najnowszego pakietu rozgrywki, w którym pojawiła się para biorących ślub dwóch kobiet – Dominique oraz Camille, EA podjęło decyzję, żeby nie wypuszczać pakietu w Rosji. Zespół The Sims zdał sobie sprawę z tego, że historii Cam i Dom nie będzie mógł opowiedzieć tam swobodnie, bez wprowadzania zmian. Powodem było prawo uchwalone w tym kraju w 2013 roku, zakazujące "propagandy homoseksualizmu wśród nieletnich".

Podjęliśmy decyzję o rezygnacji z wydania „My Wedding Stories”, w którym nasze historie będą podlegać zmianom z powodu przepisów federalnych. Niestety oznacza to, że członkowie społeczności The Sims w Rosji nie będą mogli kupić tego pakietu gier.

Z wczorajszego wpisu jednak wynika, że dodatek pojawi się także w Rosji.

Kolejny list do społeczności

EA wysłuchało komentarzy, w których pojawiły się zarówno te popierające decyzję, jak i te wyrażające troskę dla rosyjskich fanów. Twórcy jeszcze raz ocenili swoje opcje i stwierdzili, że jednak mogą zrobić więcej niż na początku sądzili. Dlatego pakiet zostanie udostępniony w Rosji, niezmieniony. Jak podkreślają twórcy:

Ważne jest dla nas przestrzeganie naszych wartości, w tym przeciwstawianie się homofobii, i dzielenie się takimi historiami z tymi, którzy najbardziej tego chcą i potrzebują.

Kiedy premiera?

Zespół chce, by wszyscy fani mogli świętować razem, dlatego The Sims 4: Ślubne Historie pojawi się 23 lutego, na całym świecie, na PC i konsolach PS5, PS4, Xbox Series X|S oraz Xbox One.

