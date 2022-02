Już jutro swoją premierę ma Total War: Warhammer III, czyli ostatnia część trylogii w świecie Warhammera, za którą odpowiada studio Creative Assembly. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje tytułu i wygląda na to, że studio udanie żegna się z trylogią.

Już od pierwszej zapowiedzi, Total War: Warhammer III jawił się na produkcję, obok której nie można przejść obojętnie. Potwierdzały to liczne materiały, którymi Creative Assembly regularnie się z nami dzieliło. I choć gracze będą mogli wypróbować tytuł dopiero jutro, to część z recenzentów już miała okazję wypróbować grę w akcji, a przy okazji, podzielić się opinią na temat nowego dzieła Creative Assembly. Większość recenzentów chwali Total War: Warhammer III za system dyplomacji oraz oblężeń. Produkcja zbiera jednak najwięcej pochwał za wielowarstwową fabułę oraz za ciekawą mechanikę wypraw do krainy Chaosu.

Ocenę obniżają natomiast problemy z optymalizacją produkcji, długie ekrany wczytywania oraz poziom rozbudowania gry. I o ile z tym ostatnim fani serii nie powinni mieć problemu, o tyle już nowi gracze mogą mieć niemały kłopot, aby opanować wszystkie mechanizmy występujące w grze.

Pierwsze recenzje Total War: Warhammer III

PCGamesN – 9/10

PCGamer – 90/100

IGN – 90/100

VG247 – 4/5

NME – 5/5

PC Invasion – 9.5/10

The Sixth Axis – 9/10

Wccftech – 9.5/10

Windows Central – 4.5/5

The Gamer – 4/5

Metacritic – 88/100

Czy faktycznie Total War: Warhammer III to godne pożegnanie się z trylogią? O tym przekonamy się już 17 lutego 2022 roku. Pamiętajcie, że już w dniu premiery gra dostępna będzie w usłudze PC Game Pass, więc jeśli jeszcze nie wykupiliście abonamentu, to za jedyne 4 zł będziecie mogli cieszyć się grą.

