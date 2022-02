O Dune: Spice Wars pisaliśmy już przy okazji wydarzenia The Game Awards, kiedy to produkcja po raz pierwszy ujrzała światło dzienne. Wówczas nie mieliśmy okazji, aby przyjrzeć się bliżej samej rozgrywce.

Na szczęście, na nowe materiały nie musieliśmy długo czekać, bowiem właśnie w sieci pojawił się nowy zwiastun, który pokazuje nam jak Dune: Spice Wars prezentuje się w akcji. Zwiastun przedstawia, w jaki sposób gracze przystąpią do podboju planety Arrakis, a także pokazuje jeden z ataków piaskowych robaków, z którym również przyjdzie nam się zmierzyć w grze. Twórcy określają Dune: Spice Wars jako mix klasycznego RTS-a ze strategią 4X, co doskonale widać na poniższym zwiastunie. W grze przyjdzie nam nie tylko zadbać o infrastrukturę, ale również o produkcję żywności. Nie zabraknie także podbijania sąsiednich osad, w celu powiększenia swojego terytorium.

Walka wydaje się być obszarem, który jest najbardziej inspirowany strategiami z gatunku RTS. W grze będą również dostępne liczne ulepszenia jednostek, takie jak "narkotyki bojowe" czy coś w rodzaju "łomotu", który przywołuje piaskowe robaki. Niestety, nie są to jedyne niebezpieczeństwa czyhające na planecie Arrakis. Już wcześniej twórcy zapowiedzieli, że życie utrudnią nam inne frakcje oraz warunki atmosferyczne.

Zobacz Dune: Spice Wars na nowym materiale z rozgrywki:

Kiedy premiera gry Dune: Spice Wars?

Jeśli zaś chodzi o datę premiery gry, to mamy tutaj dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że jak to w przypadku innych produkcji studia Shiro Games, gra zadebiutuje w trybie wczesnego dostępu jeszcze w 2022 roku. Z kolei zła wiadomość – na pełną wersję Dune: Spice Wars będziemy musieli poczekać do 2023 roku. Z początku dostępny będzie jedynie tryb dla jednego gracza. Z czasem twórcy mają dodać kampanię fabularną oraz tryb wieloosobowy.

Podoba Wam się Dune: Spice Wars?

