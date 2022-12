Jeśli zastanawialiście się nad zakupem Dodatków, Akcesoriów lub Pakietów Rozgrywki w The Sims 4, teraz macie szansę otrzymać je w atrakcyjnej cenie. Znany symulator życia ogłosił świąteczne promocje.

The Sims 4 ze świątecznymi promocjami

The Sims 4, znany i lubiany przez wielu symulator życia, od połowy października jest dostępny za darmo. Oczywiście obejmuje to tylko podstawową wersję gry - za dodatki trzeba zapłacić. Z okazji świąt można uzupełnić swoją kolekcję o nową zawartość w atrakcyjnej cenie. Wybrane pakiety dostępne są w promocji na wszystkich platformach, jednak przez ograniczony czas:

Xbox – od 16 grudnia do 2 stycznia,

PlayStation 4 – od 21 grudnia do 6 stycznia,

Steam – od 22 grudnia do 5 stycznia,

Origin – od 22 grudnia do 10 stycznia.

Niezależnie od platformy, można załapać się na największe przeceny sezonu, które obejmują 55% zniżki na Dodatki, 30% na Pakiety Rozgrywki oraz 30% na Akcesoria. Promocja obejmuje między innymi zawartość The Sims 4: Cztery Pory Roku, która pozwala graczom wczuć się w świąteczną atmosferę.

Dodatkowo gracze mogą zakupić wybrane rozszerzenia do The Sims 4 25% taniej. Są to:

Dodatek Licealne Lata,

Pakiet Wilkołaki,

Pakiet Ślubne Historie.

Zdecydujecie się na zakup nowej zawartości w The Sims 4? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: monday, steam