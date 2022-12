Najpopularniejsza wśród graczy platforma dystrybucji cyfrowej wystartowała z kolejną edycją Winter Sale. Co tym razem czeka na korzystających ze Steam?

Ruszyła Zimowa wyprzedaż na Steam

Szeroko pojęty okres świąteczny to wprawdzie czas większych wydatków, ale akurat dla graczy niemal każdego roku jest to najlepszy moment na rozbudowę posiadanej biblioteki. Wprawdzie tym razem nie mamy do czynienia z natłokiem głośniejszych premier, ale sklepy znów prześcigają się w różnego rodzaju ofertach specjalnych. Najgłośniej jest o świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store, ponieważ towarzyszą jej darmowe gry, ale z wyprzedażą ruszył też GOG, a dziś dołącza do tego grona Steam.

Steam Winter Sale 2022, największa wyprzedaż roku na tej platformie, zapewni naprawdę sporo czasu na zakupy, ponieważ wyprzedaż będzie trwała od dziś aż do 5 stycznia 2023 roku (do 19:00 czasu polskiego). Również tym razem nie zabrakło drobnego prezentu w postaci darmowych naklejek, które można odbierać każdego dnia trwania wyprzedaży.

rozwiń

Steam Winter Sale 2022. Co kupić?

Organizatorzy zapewniają o przecenach na nie dziesiątki, nie setki, ale tysiące tytułów. Jednocześnie podkreślają rabaty sięgające aż 90% i faktycznie można na takie trafić. Poniżej możecie rzucić okiem na mały wycinek wyprzedaży. Trudno jest z takiego natłoku wyłowić zestawienie, które będzie odpowiadało każdemu, naprawdę jest z czego wybierać.

A Plague Tale: Innocence taniej o 75%. za 29,99 zł

A Plague Tale: Requiem taniej o 25%, za 127,49 zł

Assassin's Creed Odyssey taniej o 75%, za 62,47zł

Assassin's Creed Valhalla taniej o 67%, za 82,47 zł

A Way Out taniej o 80%, za 23,98 zł

Carrion taniej o 60%, za 28,79 zł

Days Gone taniej o 67%, za 72,27 zł

FIFA 23 taniej o 60%, za 119,96 zł

God of War taniej o 50%, za 131,40 zł

Hades taniej o 50%, za 44,99 zł

Hard West 2 taniej o 45%, za 59,39 zł

Horizon Zero Dawn Complete Edition taniej o 67%, za 72,27 zł

Injustice 2 taniej o 90%, za 18,00 zł

Jurassic World Evolution 2 taniej o 70%, za 64,49 zł

Marvel's Guardians of the Galaxy taniej o 65%, za 87,15 zł

Mass Effect Edycja legendarna taniej o 75%, 67,47 zł

PAYDAY 2 taniej o 90%, za 3,59 zł

Red Dead Redemption 2 taniej o 67%, za 82,46 zł

theHunter: Call of the Wild taniej o 80%, za 14,39 zł

The Ascent taniej o 67%, za 40,92 zł

The Forest taniej o 77%, za 16,55 zł

Unravel taniej o 90%, za 2,69 zł

Unravel Two taniej o 90%, za 2,69 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon taniej o 80%, za 19,99 zł

Watch_Dogs taniej o 75%, za 29,97 zł

Watch_Dogs 2 taniej o 80%, za 49,98 zł

Worms Rumble taniej o 90%, za 5,39 zł

Korzystacie ze Steam? Znaleźliście już coś dla siebie w ramach Steam Winter Sale 2022?

Źródło: steam