Komputronik wystartował z poświąteczną promocją. W trakcie wielkiej wyprzedaży wybrane produkty kupimy taniej nawet o 75%!

Rusza poświąteczna wyprzedaż w Komputronik – przeceny do 75%

Choć Święta jeszcze się nawet nie zaczęły, Komputronik już teraz – w trybie przyspieszonym – rusza z poświąteczną wyprzedażą. Na dobrą sprawę ma to sens, bo produkty zamówione teraz i tak nie dotarłyby do naszych domów przed Gwiazdką. Wierzymy więc, że kwestię prezentów masz już zamkniętą i teraz możesz skupić się na myśleniu o noworocznych postanowieniach i spełnianiu swoich marzeń.

Poświąteczna wyprzedaż w Komputronik trwa od 22 grudnia 2022 roku do 22 stycznia 2023 roku. Warto w tym czasie zerknąć na promocyjny pasaż, w którym znajdziesz smartfony, laptopy, smartwatche, komputery, podzespoły, peryferia, gadżety i rozmaite akcesoria przecenione nawet o 75%.

Nieco krócej, bo do 6 stycznia, możesz też skorzystać z oferty specjalnej i rozłożyć zakup na raty odroczone – zamiast jednego dużego wydatku będziesz mieć 50 małych, a pierwszy z nich czekać będzie cię dopiero wiosną.

No dobrze, ale pomówmy może o konkretach…

Gamingowy sprzęt Razera w promocji

Wśród przecenionych produktów odnajdujemy sporo dobrego sprzętu wspomnianego wyżej producenta z Kalifornii. To między innymi zamknięta w kompaktowej konstrukcji klawiatura Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Oferuje ona bezprzewodowe połączenie bez opóźnień, mechaniczne przełączniki o szybkiej reakcji i cichym działaniu oraz efektowne podświetlenie Chroma RGB. Normalnie trzeba za to urządzenie zapłacić 799 zł, ale w promocji kosztuje tylko 649 zł.

Dobrą partnerką dla wyżej wspomnianej klawiatury, ale też świetnie spisującą się w innym towarzystwie jest myszka Razer Orochi V2. Jej cechy charakterystyczne? Ultralekka konstrukcja, bezprzewodowa łączność bez opóźnień, czas działania sięgający 950 godzin na jednej baterii, przełączniki mechaniczne o żywotności 60 milionów kliknięć oraz rewelacyjny sensor optyczny 5G, cechujący się pierwszorzędną precyzją i rozdzielczością dochodzącą nawet do 18 000 dpi. Standardowa cena to 399 zł, promocyjna zaś wynosi tylko 249 zł.

Zamykając już ten segment wspomnijmy jeszcze o nausznych słuchawkach Razer Opus X z 40-milimetrowymi przetwornikami, bezprzewodową łącznością Bluetooth 5.0 i systemem aktywnej redukcji szumów, pozwalającym odciąć się od otoczenia i w pełni skupić na tym, co ważne. Urządzenie doskonale sprawdza się podczas grania, ale oglądanie filmów i słuchanie muzyki także jest w pełni komfortowe. W przypadku tych słuchawek po raz kolejny mówimy o rabacie wynoszącym półtora stówki – zamiast 499 zł zapłacisz tylko 349 zł.

Coś z innej beczki: inteligentne oświetlenie i szczoteczka Oral-B

Poświąteczna wyprzedaż w Komputronik to też dobra okazja, by zamienić standardowe lampy w mieszkaniu na inteligentne oświetlenie. Poważnie przeceniony został bowiem zestaw Philips Hue, na który składają się dwie „żarówki” z 50 000 odcieniami białego światła i milionami kolorów, a także mostek i przełącznik. Standardowa cena takiego pakietu wynosi 659 zł, a w promocji kupisz go za jedyne 439 zł.

Uwagę skutecznie przykuwa również elektryczna szczoteczka Oral-B iO Series 9N. Dzięki technologii magnetycznej zapewnia precyzyjne i delikatne czyszczenie jamy ustnej, a w dodatku oferuje kilka ciekawostek. To między innymi szybka ładowarka magnetyczna, interaktywny wyświetlacz kolorowy, inteligentny czujnik siły nacisku oraz kilka trybów działania do wyboru – w zależności od tego, na czym konkretnie nam zależy. Zamiast 1499 zł zapłacisz za nią teraz tylko 1099 zł.

To nie koniec…

Kolejne okazje mogą pojawiać regularnie. Już teraz możemy zdradzić, że w piątek (23 grudnia) wystartuje promocja, której bohaterem będzie smartfon Xiaomi Redmi 9A – jeden z ciekawszych modeli z tej niższej półki cenowej. To interesująca propozycja dla użytkowników poszukujących sprzętu do podstawowych zastosowań, za którą w ramach poświątecznej wyprzedaży zapłacisz nie 549 zł, lecz jedynie 499 zł.

Jeszcze więcej ciekawych ofert skrywa poświąteczny pasaż w Komputronik – zajrzyj tam koniecznie!