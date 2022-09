The Sims 4 to znany i przez wielu lubiany symulator życia. Jeśli w ciągu 8 lat od premiery gry nie mieliście jeszcze okazji w nią zagrać, a bardzo byście chcieli, poczekajcie do października. Gra będzie wówczas dostępna za darmo.

The Sims 4 przechodzi na model free-to-play

Zgodnie z informacją podaną przez Electronic Arts, The Sims 4 wkrótce przejdzie na model free-to-play. Dzięki temu tytuł będzie dostępny za darmo, dla każdego. Oczywiście jest mały haczyk - bezpłatna będzie jedynie podstawowa wersja gry, natomiast wszystkie dodatki będą nadal płatne.

Gra będzie dostępna za darmo już od 18 października - na pecety można ją pobrać za pośrednictwem EA App, Origin lub Steam. Bezpłatne The Sims 4 pojawi się też na konsolach PS5, PS4, Xbox Series X/S i Xbox One.

A jak wygląda przyszłość serii The Sims?

Zespół EA zaprosił też fanów na wydarzenie Behind The Sims Summit:

Ponieważ gra The Sims 4 będzie dostępna za darmo, nasz zespół jeszcze bardziej poświęci się tworzeniu nowych, znaczących doświadczeń w The Sims 4 dla naszych graczy. Dzięki temu w przyszłości pojawią się kolejne Pakiety, Kolekcje oraz zawartość do Ekspresowej Dostawy The Sims. Kolejnymi informacjami na temat naszych planów podzielimy się podczas specjalnej transmisji.

Transmisję będzie można obejrzeć na YouTube oraz Twitchu już 18 października o godzinie 19:00.

Źródło: ea.com