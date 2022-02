Kultowa produkcja, którą znają właściwie wszyscy obchodzi właśnie swoje 22. urodziny. Od 2000 roku w grze sporo się zmieniło – "prosty" niegdyś symulator teraz jest prawdziwym kombajnem, nawiązującym niemalże do każdego aspektu życia. Co przygotowali twórcy z okazji urodzin?

22. urodziny The Sims świętowane są zniżkami oraz czasowym, darmowym okresem próbnym, który trwa od 3 do 7 lutego. Jeśli jeszcze nie grałeś w The Sims 4, to może być dobra okazja, by zapoznać się z tą produkcją.

Promocja potrwa na platformie Steam do 11 lutego i obejmuje:

The Sims 4 : zniżka 88% – 16,78 zł ,

zniżka 88% – , dodatki do gry: zniżka 50% – 84,50 zł ,

, pakiety rozgrywki: zniżka 30% – 62,39 zł ,

, paczki z akcesoriami: zniżka 30% – 34,93 zł.

Jeśli chcesz kupić cały komplet, to z obecnymi promocjami zapłacisz bagatela 2445,53 zł.

Planujecie w weekend wyruszyć na (darmową) simową przygodę?

Źródło: steam.com