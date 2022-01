Fani oczekują na zapowiedzi związane z The Sims 5,jednak twórcy najwyraźniej nie mają tego w planach, rozwijając dalej czwartą część bijącej popularności serii.

Zespół pracujący nad The Sims 4 opublikował swój plan działania na 2022 rok. Skupia się on głównie na nowych pakietach rozgrywki, których można spodziewać się już w nadchodzącym kwartale.

Temat obecnego planu działania to "Simthing to Celebrate". Obejmuje on nowy pakiet rozrywki, dzięki któremu będzie można urządząć przyjęcia "dla miłości". W związku z tym pojawiają się spekulacje, że być może w grze pojawi się ceremonia ślubu. Oprócz tego na graczy będą czekać dwie nowe kolekcje oraz artykuły spożywcze. Z postu wynika również, że pojawią się też prezenty, które powstały w wyniku współpracy ze społeczenością The Sims.

Ponoć w The Sims 4 czeka na nas jeszcze kilka niespodzianek więcej – jakich? Z pewnością dowiemy się do końca marca.

