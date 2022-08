The Valiant od samego początku jawi się jako produkcja, przy której sympatycy RTS będą bawić się naprawdę dobrze. Pytanie tylko, kiedy konkretnie?

THQ Nordic zapewnia, że premiera The Valiant już wkrótce

Jeśli byliście w gronie liczących na to, że podczas pokazu gier THQ Nordic zostanie ujawniona data premiery The Valiant, to niestety musicie odczuwać teraz delikatne rozczarowanie. Nie zdecydowano się podać dokładnego terminu, wydawca pokusił się tylko i aż o stwierdzenie, że The Valiant zadebiutuje „wkrótce”.

Optymizmu co do tego, że prace dobiegają końca może dodawać fakt, iż The Valiant będzie grywalny na stoisku THQ Nordic podczas targów Gamescom 2022 w Kolonii.

Poza tym pojawił się nowy zwiastun zawierający krótkie fragmenty rozgrywki, wprowadzający w starcia, jakie gracze będą mieli okazję toczyć w XIII-wiecznej Europie (aż po Bliski Wschód).

The Valiant - zwiastun z THQ Nordic Digital Showcase 2022

Jaką rozgrywkę zaoferuje The Valiant?

Zarówno powyższy materiał wideo jak i wcześniejsze zapowiedzi dość dokładnie przybliżyły The Valiant. Będzie to gra RTS, a główny bohater - Theoderich von Akenburg - będzie musiał powstrzymać szalonego Ulricha von Grevela próbującego zdobyć mityczny i potężny artefakt dający nieziemskie moce.

Nie będzie to jednak pojedynek jeden na jednego. Poprzez rekrutowanie kolejnych rycerzy trzeba będzie zbudować drużyny gotowe do większych starć, a w ich trakcie odpowiednio wykorzystywać różnego rodzaju umiejętności poszczególnych postaci i ich broń oraz wyposażenie.

I jak, zapowiada się interesująco?

