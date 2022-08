Długo trzeba było czekać na jakąkolwiek wzmiankę dotyczącą Gothic 1 Remake. Firma THQ Nordic w końcu przerwała milczenie i to mocnym akcentem.

Gothic 1 Remake doczekał się pierwszego materiału

Są gry, których nie trzeba przedstawiać, w szczególności sympatykom RPG. Pierwszy Gothic z 2001 roku jest jedną z takich produkcji, o której pamięć nie ginie mimo upływu wielu lat. Nic dziwnego, że zapowiedź Gothic 1 Remake wywołała sporo komentarzy, ale miała miejsce jeszcze w 2020 roku, a później producent i wydawca nie byli szczególnie chętni do dzielenia się informacjami na temat postępów w pracach. Na dzisiejszym pokazie THQ Nordic Digital Showcase coś jednak otrzymaliśmy.

I to coś bardzo smakowitego, a mianowicie zwiastun. Wprawdzie trudno twierdzić, że jest on bardzo obszerny, ale niektórym graczom z pewnością miło będzie rzucić okiem na znane tereny w odświeżonym wydaniu. Przedstawiciele Alkimia Interactive zajmujący się pracami nad Gothic 1 Remake obiecywali zadbać o odpowiedni klimat (a w zasadzie nie zepsuć pod tym względem oryginału) i chyba co do tego można być dobrej myśli.

Gothic Remake - zwiastun z THQ Nordic Digital Showcase 2022

Na rychłą premierę odświeżonego Gothic się nie zanosi

To tyle jeśli chodzi o dobre wieści? Wciąż czekamy na konkretniejszą porcję informacji i materiałów potwierdzających obietnice, iż jest to „pełny remake”.

THQ Nordic nie zająknęło się też na temat daty premiery gry. Przypomniano jedynie, że powstaje ona z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/Xbox Series S.

