Jagged Alliance 3 nie należy do produkcji, które są promowane ogromną liczbą materiałów wideo. Tym bardziej cieszy, że pojawił się zwiastun z fragmentami rozgrywki.

Jagged Alliance 3 nabiera kształtów

Zapewne niejeden fan gier strategicznych ma z tyłu głowy kolejną produkcję, która rozszerzy dorobek studia Haemimont Games. Jagged Alliance 3, bo o niej mowa, można było wreszcie zobaczyć, podczas pokazu THQ Nordic Digital Showcase.

Czym twórcy postanowili się pochwalić? Krótkim materiałem z wybranymi lokacjami znajdującymi się w Grand Chien (fikcyjne państwo, w którym rozgrywa się akcja tego tytułu) oraz małą porcją ujęć z rozgrywki prezentujących turowe starcia. Twórcy od pierwszych zapowiedzi obiecują, że ważna będzie nie tylko odpowiednia strategia podczas walk. Istotną rolę ma odegrać właściwy dobór różniących się od siebie najemników. Mogą być oni ciekawym urozmaiceniem zwłaszcza w momencie, w którym ktoś zechce ukończyć kampanię w sieciowym trybie kooperacji, bo taka opcja ma być tu dostępna.

Jagged Alliance 3 - zwiastun z THQ Nordic Digital Showcase 2022

Kiedy premiera Jagged Alliance 3? To jeszcze zagadka

Jeśli chodzi o datę premiery, to podobnie jak w przypadku innych nowości prezentowanych przez THQ Nordic, Alone in the Dark i Gothic 1 Remake, pozostaje ona zagadką. Haemimont Games pracuje wyłącznie nad wersją na PC.

Źródło: THQ Nordic