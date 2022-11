The Whale budzi coraz większe emocje i już spekuluje się, że będziemy słyszeć o nim także w kontekście kolejnej oscarowej gali. Póki co możemy zobaczyć pierwszy materiał wideo promujący film.

Brendan Fraser w, podobno poruszającym, dramacie

Trylogia Mumia to może kino nie wybitne, ale każdej z wchodzących w jej skład produkcji udało się zyskać grono sympatyków. I sympatyczek, także z racji osoby Brendana Frasera wcielającego się w jedną z głównych postaci. Kolejne lata nie przyniosły mu jednak rozkwitu kariery. Wręcz przeciwnie, bo nie dość, że dostawał wyłącznie mniejsze role, to jeszcze gorzej wiodło mu się w życiu. Problemy ze zdrowiem fizycznym, śmierć matki, bolesny rozwód i problemy finansowe, depresja, długa i mało przyjemna wyliczanka. Ale chyba będzie już tylko lepiej.

Martin Scorsese zaprosił Brendana Frasera do wyczekiwanego kryminału Killers of the Flower Moon, ale zobaczymy go już po premierze The Whale. Produkcja Darrena Aronofsky'ego (Requiem dla snu, Czarny łabędź) doczekała się już kilku przedpremierowych pokazów i na wszystkich zrobiła duże wrażenie, większość krytyków widzi tu nie tylko poruszającą historię, ale też życiową rolę wymienionego aktora. Wciela się w nauczyciela cierpiącego na otyłość chorobliwą, który znajdując się niemal na granicy śmierci chce jeszcze pogodzić się z dawno niewidzianą córką. Historia bazuje na sztuce Samuela D. Huntera o tym samym tytule, który został zaproszony do współpracy przy filmowej adaptacji.

Wieloryb zwiastun

The Whale obsada

Zajmujący się reżyserią Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter oraz Brendan Fraser nie są jedynymi znanymi osobami stojącymi za The Whale. W filmie występują także Samantha Morton (The Walking Dead, Raport mniejszości), Ty simpkins (Iron Man 3), Hong Chau (Homecoming) oraz Sadie Sink (Stranger Things).

Kiedy premiera The Whale?

Chociaż The Whale widziała już spora liczba krytyków i dziennikarzy, widzowie wciąż czekają. Film można będzie zobaczyć w kinach, ale daty premier na poszczególnych rynkach dość mocno od siebie odbiegają. W Stanach Zjednoczonych zadebiutuje w grudniu, ale w Polsce najpewniej dopiero w lutym.

Źródło: A24