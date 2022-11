Avatar: Istota wody to bezapelacyjnie jedna z najgorętszych premier kinowych tego roku. Nowy zwiastun tylko podsyca i tak ogromne już apetyty.

James Cameron nadal w formie? Avatar: Istota wody na zwiastunie

Są produkcje, które nie potrzebują nadmiaru materiałów do tego, aby przyciągnąć widzów. Avatar: Istota wody to jedna z nich, absolutny top jeśli chodzi o najbardziej wyczekiwane premiery kinowe 2022 roku. No ale w końcu mowa tutaj o kontynuacji największej premiery w historii kina, przynajmniej w kontekście dochodów ze sprzedaży biletów. Ale chyba nie tylko, bo Avatar pojawiając się w 2019 roku imponował i zachwycał przynajmniej pod kilkoma względami. Coraz bliżej do weryfikacji, czy podobnie będzie z nową odsłoną.

Avatar: Istota wody, bo tak brzmi pełny tytuł, przedstawi wydarzenia rozgrywające się ponad dziesięć lat po tych z pierwszej części. Będzie opowieścią o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom. Reżyserem filmu jest oczywiście James Cameron, w obsadzie znaleźli się między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis i Kate Winslet.

Avatar: Istota wody - zwiastun z napisami

Avatar: Istota wody - zwiastun z dubbingiem

Avatar 2 - kiedy premiera?

Datę premiery Avatar: Istota wody ogłoszono już kilka miesięcy temu i wygląda na to, że plany nie ulegną zmianie. Cały czas podtrzymywany jest bowiem ten sam termin, pojawia się on także na powyższym materiale wideo oraz nowym plakacie.

Film wejdzie na ekrany kin tuż przed świętami, 16 grudnia.

Źródło: 20th Century Studios Polska, officialavatar