Troll to kolejna produkcja powstająca na potrzeby serwisu Netflix, która ma szanse wzbudzić większe zainteresowanie. Czy będzie ono tak duże jak tytułowy stwór? To się dopiero okaże.

Troll, nowy film Netflix

Skandynawskie kino ma wierne grono oddanych sympatyków, aczkolwiek w pierwszej chwili może kojarzyć się z nieco innymi gatunkami. Troll ma stanowić połączenie akcji i przygody, w którym dużą rolę odegrają nuty fantasy. Można też posłużyć się coraz częściej wykorzystywanym zwrotem i stwierdzić, że nadciąga nowy monster movie. A ostatni przykład w postaci sukcesu Godzilla vs. Kong pokazuje, że można w tym temacie sporo ugrać (i zarobić).

Troll od Netflix to opowieść o tytułowym stworze, który przebudzony w norweskich górach rozpocznie sianie zniszczeń i marsz na tamtejszą stolicę. Jak już się możecie domyślać, ludzie spróbują go zatrzymać. Materiały wideo promujące tę produkcję, także nowy i w zasadzie pierwszy pełny zwiastun, spotykają się z dość entuzjastycznym przyjęciem.

Troll zwiastun

Troll - kiedy premiera?

I jak, zapowiada się intrygująco? Troll to norweska produkcja. Reżyserią filmu zajął się Roar Uthaug, którego można korzyć między innymi z racji ekranizacji Tomb Raider z Alicią Vikander w tytułowej roli.

Jeśli wstępnie zainteresowaliście się filmem Troll, to powinny ucieszyć Was informacje co do daty premiery. Troll ma zadebiutować w serwisie Netflix już wkrótce, 1 grudnia. Przypomina o tym także, całkiem ciekawy trzeba przyznać, plakat.

Źródło: Netflix