Twórcy Dark przygotowują nowy kryminalny serial oryginalny Netflix. O czym będzie i kiedy zadebiutuje 1899?

1899, nowy serial twórców Dark

Dla największych fanów serwisu Netflix temat serialu 1899 nie powinien być niespodzianką, ponieważ pierwsze informacje na jego temat pojawiły się już jakiś czas temu. Trzeba było jednak poczekać na start kampanii reklamowej, z czym mamy do czynienia właśnie teraz.

Mało jest produkcji Netflix, które nie budzą większych kontrowersji i niemal przez wszystkich oceniane są bardzo wysoko. Dark to jeden z wyjątków, a to jego twórcy stoją także za 1899. To niewątpliwie pozytywnie nastrajająca informacja. Nowy serial określany jest jako kryminał, ale wydaje się, że będzie posiadał także cechy dramatu i horroru. Fabuła skupi się na losach imigrantów znajdujących się na statku zmierzającym do Nowego Jorku. Tyle tylko, że coś wpłynie na zmianę tego kursu, a w konsekwencji również na serię tajemniczych wydarzeń, którym bohaterowie będą musieli się przeciwstawić.

1899 - zwiastun

Międzynarodowa obsada 1899, z polskim akcentem

Jantje Friese i Baran bo Odar mocno akcentują fakt, iż do serialu udało się zaangażować międzynarodową obsadę. Ma to dobrze pasować do fabuły, dodatkowo bohaterowie będą mówić w swoich ojczystych językach.

Na ekranie pojawią się między innymi Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Yann Gael i Anton Lesser. Będzie też polski akcent, w 1899 wystąpi bowiem również Maciej Musiał.

„1899 to prawdziwie europejski serial. Jego bohaterowie pochodzą z różnych krajów i mówią w ojczystym języku. Mieliśmy to szczęście, że udało nam się znaleźć utalentowanych aktorów z całego świata, którzy zgodzili się wyruszyć w tę ekscytującą podróż razem z nami.” - Jantje Friese, scenarzystka, producentka i showrunnerka serialu

Kiedy premiera serialu 1899?

Zainteresowani? Nie będziemy długo czekać na premierę, bo zaplanowano ją na przyszły miesiąc. Serial 1899 zadebiutuje na platformie Netflix już 17 listopada. Zaplanowano osiem odcinków, wszystkie zostaną udostępnione tego samego dnia.

Źródło: Netflix Polska, foto: Rasmus Voss/Netflix