Niepokojących rzeczy na Twitterze ciąg dalszy. Zniknęła i pojawiła się ponownie opcja oferująca pomoc potencjalnym samobójcom. Co miał z tym wspólnego raport Agencji Reutera?

#ThereIsHelp

Funkcja Twittera znana jako #ThereIsHelp to mechanizm umieszczający baner na szczycie wyników listy wyszukiwania, pojawiający się, kiedy na platformie użytkownik szuka określonych tematów. Jest to informacja dla wymagających wsparcia internautów, nienachalnie podsuwająca im kontakt do pochodzących z różnych krajów organizacji związanych ze zdrowiem psychicznym oraz HIV, szczepionkami, wykorzystywaniem seksualnym dzieci, COVID-19, przemocą na tle płciowym, klęskami żywiołowymi i wolnością słowa.

Kilka dni temu funkcja ta została usunięta z serwisu, na co zwróciła uwagę Agencja Reutera. Podobno źródła bliskie sprawie poinformowały, że usunięcie zostało zlecone przez dyrektora generalnego, Elona Muska. Po opublikowaniu tej historii przez Reutersa szefowa działu Zaufania i Bezpieczeństwa na Twitterze Ella Irwin ogłosiła, że usunięcie rzeczywiście miało miejsce i nazwała je tymczasowym. Funkcja została podobno usunięta na czas modernizacji i naprawy a jej powrót nastąpi w przyszłym tygodniu.

Krytyka Muska i wątpliwości

Elon Musk skomentował sprawę na Twitterze, nazywając raport Reutersa „fake newsem". Wiele wskazuje, że miliarder (któremu ostatnio użytkownicy doradzili, by zrezygnował z funkcji CEO Twittera) bardzo emocjonalnie podchodzi do wszystkich krytycznych uwag pod jego adresem. Wpisuje się to w złożoną kiedyś deklarację, że tak naprawdę Musk nie chce być dyrektorem żadnej firmy.

rozwiń

rozwiń

Irwin zapewnia, że sprawa jest tymczasowa, a Twitter upewnia się, czy stosowane przez niego podejście do sprawy jest dobre i aktualne, ale Eirlani Abdul Rahman stwierdza, że działania Twittera są „dziwne i niezwykle niepokojące". Rahman do niedawna była członkinią rozwiązanej rady Twittera ds. Bezpieczeństwa i Zaufania. Komentuje, że dziwnym jest fakt usunięcia funkcji #ThereIsHelp na czas prac, kiedy można było pracować nad nią równolegle, a potem po prostu zastąpić poprawioną wersją.

Źródła: Twitter, Reuters