11 bit studios świętuje 8. urodziny This War of Mine. Z tej okazji, kupując gry polskiego studia, można wesprzeć organizację Razom, która pomaga w odbudowie Ukrainy.

This War of Mine ma już 8 lat

Gra warszawskiego studia 11 bit studios zadebiutowała w listopadzie 2014 roku i w ciągu dwóch dni przychody z jej sprzedaży pokryły koszty stworzenia produkcji. Tytuł sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy, co bez wątpienia jest ogromnym sukcesem komercyjnym. This War of Mine to gra, która stała się również „uniwersalnym obrazem cierpień dotykających ludność cywilną podczas wojen, platformą do zbierania funduszy na cele charytatywne, a nawet uznanym narzędziem edukacyjnym" - w 2020 roku została wpisana na listę lektur nieobowiązkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Produkcję pokazywano w wielu muzeach, między innymi w The Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Obecnie trwa też wystawa War Games w Imperial War Museum w Londynie. Od przyszłego roku ponadto gra trafi do podstawy programowej szkół w Polsce - będzie mogła być wykorzystywana jako lektura uzupełniająca podczas lekcji o moralności, etyce czy konfliktach zbrojnych.

Kup gry 11 bit studios i pomóż odbudować Ukrainę

Z okazji 8. urodzin gry w serwisie Humble Bundle można kupić This War of Mine: Complete Edition na PC, razem z innymi tytułami 11 bit studios:

Frostpunk: Game of the Year Edition,

Moonlighter: Complete Edition,

Children of Morta: Complete Edition,

South of the Circle,

Beat Cop,

Tower 57,

Anomaly Game Collection,

Spacecom.

Kupując całą kolekcję (minimalna kwota - 14,96 euro, czyli ok. 70 zł za gry warte ok. 960 zł) produkcji wydanych przez polskie studio można przekazać wybraną przez siebie sumę na rzecz Razom, czyli organizacji pomagającej w odbudowie Ukrainy. The Complete 11 bit Collection Game Bundle będzie dostępne do 17 listopada 2022.

To nie pierwsza akcja charytatywna z This War of Mine

Sprzedając dodatek This War of Mine: The Little Ones, studio zebrało do tej pory 558 000 dolarów dla War Child, które pomaga dzieciom dotkniętym wojną. Na początku 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, 11 bit studios przekazało wpływy z tygodniowej sprzedaży gry na rzecz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Sprzedano wówczas 204 000 kopii, zbierając łącznie 850 000 dolarów.

Źródło: 11 bit studios