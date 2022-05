Starzy bohaterowie w nowych odsłonach, długo oczekiwanie wznowienia, a także co nieco dla najmłodszych – czyli co dokładnie przygotował na najbliższe miesiące dla nas Egmont?

Egmont opublikował listę planowanych nowości wydawniczych na maj oraz początek czerwca. Znalazła się na niej spora ilość znanych i lubianych bohaterów dla fanów komiksów. Poniżej znajdziecie szczegółowe opisanie zeszytów Egmontu, które szczególnie zwróciły moja uwagę. A także dokładną listę nawet mniejszych publikacji.

Klasyczni bohaterowie powracają

Daredevil powróci już 18 maja tym razem będzie to zbiór komiksów w reżyserii Marka Walda. Będzie to kontynuacja historii opublikowanych w serii Daredevil Nieustraszony. Matt Murdock wraca do Nowego Yorku, aby wrócić do pracy jako adwokat. Oczywiście nie będzie to łatwe, skoro wszyscy uważają go za diabła z Hells Kitchen. W czasie prywatnych zmagań będzie musiał walczyć międczy innymi z mistrzem dźwięku o pseudonimie Klaw. Co wyniknie z tego starcia ? Dowiecie się sięgając po najnowszy komiks od Egmontu.

Poznamy kolejną historię miłośnego duetu psychopatów – Jokera i Harley Quinn. Ta opowieść to właściwie geneza przeobrażenia niezwykle inteligentnej profilerki i psycholog sądowej w szaloną kochankę jednego z najbardziej rozpoznawalnych przeciwników Batmana. Co ciekawe w tym zeszycie ukazano prawdziwą pracę profilera kryminalnego, co czyni ten zeszyt jeszcze bardziej wiarygodnym a jednocześnie przerażającym. Pozycja obowiązkowa dla fanów najbardziej szalonego miłosnego duetu w historii DC.

Z okazji dnia dziecka odwiedzi nas także Thor - bóg piorunów i spadkobierca upadłego Assgardu. Tym razem postanowi on odnaleźć upadłych Bogów i stworzyć im miejsce życia na Ziemii. Pytanie brzmi jak mieszkańcy spokojnego miasteczka Boxton zareagują na nowych mieszkańców? Co wyniknie z romansu zwykłego prostego wiejskiego chłopaka do złotowłosej boginii? I czy Lokiemu uda się pokrzyżować plany swojego gromowładnego brata? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w zeszycie, który debiutuje już 1 czerwca tego roku.

Dla każdego coś miłego

Nieco młodsi czytelnicy będą się bawić przy historii Lulu i Nelsona. Jest uniwersalna opowieść o pogoni za marzeniami i miłością do zwierząt. Rodzice 10 letniej Lulu prowadzą cyrk, mimo ich miłości do zwierząt są ich zawodowymi treserami. W wyniku tragicznego splotu okoliczności wszystkie lwy, którymi opiekują się rodzice dziewczynki umierają. Wyrusza ona więc w szaloną i pełną przygód podróż do Afryki aby oswoić nowe zwierzęta. Jak dla mnie jest to obowiązkowa pozycja dla najmłodszych czytelników.

Dziewczynką przypadnie do gustu seria Toska z lasu. Komiks opowiada historię rodzeństwa które mieszka samotnie pośrodku Toskańskiego lasu. Brat dziewczynki marzy aby być znanym minstrelem, a ona sama uzbrojona w łuk i procę w towarzystwie wiernego sokoła walczy z niesprawiedliwością społeczną, stając po stronie uciśnionych. Jak widać dziewczynki nie zawsze muszą być ratowane przez rycerzy – jeśli szukacie opowieści dla niezależnej młodej dziewczynki tego komiksu nie możecie przegapić.

Ostatnim szczegółowo opisanym przeze mnie będzie kolejny numer znanego wszystkim kowboja Lucky Luka. Pozycja polecana przede wszystkim fanom dzikiego zachodu i młodym miłośnikom białych kapeluszy. Tym razem nasz bohater zostanie ochroniarzem kuzyna braci Dalton. Tak tak, to nie przewidzenie. Osobnik ten zdecydowanie różni się od swoich krewniaków. Pozostaje tylko pytanie dlaczego to właśnie Lucky musi zostać jego prywatnym stróżem – dowiecie się tego sięgając po 67. zeszyt opowieści.

Znamy dzień tylko nie znamy godziny

To już wszystkie wybrane przeze mnie pozycje. Poniżej znajdziecie szczegółową listę premier, podzielcie się z nami w komentarzach na która pozycję z nich czekacie najbardziej ? A czego według was zabrakło w planach wydawniczych na najbliższy czas? Udanych zakupów drodzy komiksomaniacy!

12.05.2022

Star Wars Komiks. Łotry i rebelianci. Tom 15

18.05.2022

DC Liga Super-Pets: Wielka psota

Daredevil. Mark Waid. Tom 1

Enola i niezwykłe zwierzęta. Tom 2

Joker/Harley. Zabójczy umysł

Kumpelki. Dzwonią koleżanki. Tom 1

Lucky Luke. Marcel Dalton. Tom 67

Magiczna 7. Nigdy sami. Tom 1

Mój pierwszy komiks 5+. Dziobak Toto i pan mgieł. Tom 2

Mój pierwszy komiks 5+. Opowieści z Bukowego Lasu. Chór. Tom 2

Odrodzenie

Superman Action Comics. Ród Kentów. Tom 5

Toska z lasu. Panny, złodzieje, rycerze i minstrele. Tom 1

Witch. Czarodziejki W.I.T.C.H. Tom 5

01.06.2022

Avengers. Wojna światów. Tom 4

Conan Barbarzyńca. Tygiel

Ekspozytura „Rygor”. Goście hotelu Arago

Sandman. Zabawa w ciebie. Tom 5

Szkło, śnieg i jabłka oraz inne historie

Thor

Wojna z Korpusem Sinestro

Wojna światów

źródło: informacja prasowa