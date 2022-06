Thunderbird 102 ujrzał światło dzienne. Wygląda świetnie i oddaje w nasze w ręce kilka praktycznych nowinek.

Thunderbird 102 oficjalnie już ujrzał światło dzienne

Jedną z najjaśniejszych gwiazd wydania Thunderbird 102 jest nowa książka adresowa prezentująca w czysty i przejrzysty sposób wszystkie informacje na temat naszych kontaktów. Pojawiło się ponadto kilka dodatkowych sekcji, dzięki którym wszystko możemy mieć w jednym miejscu. Z poziomu tego widoku można też od razu przejść do rozmowy. Ta nowinka jest zarazem pierwszym krokiem do nowego interfejsu graficznego.

Pozostając w temacie interfejsu warto też wspomnieć o nowym, bocznym pasku narzędzi, umożliwiającym szybkie przełączanie się pomiędzy przestrzeniami programu Thunderbird, a więc: skrzynką mailową, książką adresową, kalendarzem, listą rzeczy do zrobienia i czatem (a także innymi: dodawanymi poprzez rozszerzenia). Jeśli go nie chcesz, możesz go zwinąć i wrócić do klasycznej formy.

Spore pole do personalizacji daje także nowe narzędzie do zmiany ustawień nagłówka wiadomości. Za pomocą pojedynczych kliknięć możesz wybrać wygląd podstawowych przycisków, obecność lub brak awatarów, widok lub brak pełnego adresu nadawcy czy też rozmiar tytułu wiadomości.

Uproszono również importowanie i eksportowanie danych pomiędzy różnymi instalacjami Thunderbirda, jak i programami zewnętrznymi (jak Outlook czy SeaMonkey). Przysłowiową wisienką na torcie są natomiast nowe ikonki, majace dobrze prezentować się niezależnie od wybranego motywu.

Pobierz program Thunderbird 102

Nowy Thunderbird jest kompatybilny z systemami Windows (od 7 wzwyż) i macOS (od 10.2 wzwyż) oraz większością dystrybucji linuksowych. Możesz dokonać aktualizacji lub pobrać instalator – na przykład stąd.

Źródło: Thunderbird, Mozilla, OMG! Ubuntu!, How-To Geek