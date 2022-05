ProtonMail zmienia się na lepsze. Lubiana usługa pocztowa stawiająca na prywatność, doczekała się rebrandingu i zaktualizowanego cennika. Zobacz, co możesz zyskać i za ile.

ProtonMail w nowej wersji – prywatność i funkcjonalność

Ci, którym zależy na prywatności, lecz nie osiąganej kosztem funkcjonalności, uwielbiają usługę ProtonMail. Ma otwarty kod źródłowy i oferuje szyfrowanie end-to-end, a zarazem komplet rozwiązań, jakich należy oczekiwań od nowoczesnego serwisu pocztowego. Nie był jednak pozbawiony wad. I nadal nie będzie, ale ich lista właśnie poważnie się skróciła. A skoro już przy skracaniu jesteśmy, to…

ProtonMail to teraz po prostu Proton. Skróceniu ulegają również adresy mailowe: z @protonmail.com do krótkiego @proton.me. Co najlepsze – nie tylko nowi, ale i dotychczasowi użytkownicy mogą skorzystać z tych nowych form. Na tym jednak nie koniec, bo największą zmianą jest…

Nowy cennik Proton Mail – teraz się opłaca

ProtonMail nigdy nie należał do najtańszych serwisów poczty elektronicznej. Za 4 euro miesięcznie mieliśmy zaledwie 4 GB pamięci i limity, takie jak maksimum 1000 wiadomości dziennie. Była też darmowa opcja, ale z zaledwie 500 MB pamięci. Nowy cennik wygląda znacznie lepiej. W skrócie mamy do wyboru trzy opcje, a przy płatności za rok lub dwa lata z góry można nieco zaoszczędzić:

Proton Free – za darmo

Proton Mail Plus – 4,99 euro miesięcznie (albo 12 x 3,99 euro lub 24 x 3,49 euro)

(albo 12 x 3,99 euro lub 24 x 3,49 euro) Proton Unlimited – 11,99 euro miesięcznie (albo 12 x 9,99 euro lub 24 x 7,99 euro)

Proton Free daje ci 1 GB pamięci w chmurze oraz pozwala ci założyć 1 adres e-mail, utworzyć 3 foldery i wysłać maksymalnie 150 wiadomości dziennie. Mail Plus nie ma takich limitów, oferuje za to 15 GB i 10 adresów. Plan Unlimited z kolei to 15 adresów, 500 GB i mnóstwo dodatkowych korzyści.

Proton to więcej niż poczta i dysk w chmurze

Każdy z tych wariantów daje ci dostęp nie tylko do poczty elektronicznej i szyfrowanego dysku w chmurze, ale też innych usług z katalogu Protona: prywatnego kalendarza czy VPN-u. Oczywiście im więcej zapłacisz, tym więcej zyskasz.

Przykładowo darmowy Proton pozwala ci utworzyć tylko 1 kalendarz, a pozostałe dwa plany – nawet 20. Z kolei usługa Proton VPN jest ograniczona do jednego połączenia w przypadku dwóch niższych pakietów, ale Unlimited oferuje już 10 połączeń, a do tego zdecydowanie większą szybkość. Zerknij na poniższe, szczegółowe porównanie planów:

Proton Free vs Proton Unlimited vs Mail Plus – porównanie:

I to by było na tyle. Zwracamy jeszcze tylko uwagę na fakt, że usługa dysku w chmurze (Proton Drive) wciąż znajduje się w fazie beta, w związku z czym nie ma jeszcze aplikacji mobilnych. To powinno się jednak zmienić przed końcem roku.

Źródło: Proton, Engadget, informacja własna