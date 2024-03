Kolejna kara dla TikToka. Włoski urząd ds. konkurencji (AGCM) nałożył grzywnę na trzy podmioty giganta mediów społecznościowych TikTok. Łącznie mowa jest o kwocie w wysokości 10 mln euro. Co sprawiło, że TikTok został ponownie ukarany?

To chyba nie jest najlepszy okres dla platformy TikTok. Po pierwsze, pojawia się widmo zakazu TikToka w USA. Działania w tym kierunku zostały już podjęte. Prezydent Joe Biden oświadczył, że będzie zobowiązany do podpisania ustawy, jeśli zostanie ona przegłosowana zarówno przez Izbę Reprezentantów, jak i przez amerykański Senat. Jakby tego było mało, to gigant otrzymał karę.

10 mln euro kary dla TikToka

TikTok Technology Limited, TikTok Information Technologies UK oraz TikTok Italy Srl - te trzy podmioty zostały ukarane grzywną o łącznej wysokości 10 mln euro. Powód? Jak czytamy w komunikacie AGCM, chodzi o rozpowszechnianie treści “które mogą zagrażać bezpieczeństwu psychofizycznemu użytkowników”, zwłaszcza tych nieletnich.

Z ustaleń urzędu wynika, że TikTok nie podjął odpowiednich środków, które mogłyby zapobiec rozprzestrzenianiu się takich treści, co stanowi zagrożenie dla nieletnich. Młodsi użytkownicy z kolei mogą mieć problemy z odróżnieniem rzeczywistości od fikcji, a wszystko to podsycane jest trendem naśladowania.

To jest "tylko" 10 mln euro

Co więcej, treści potencjalnie niebezpieczne są rozpowszechniane za pomocą systemu rekomendacji, który opiera się na profilowaniu użytkowników. Włoski urząd mówi wprost o mechanizmach, których celem jest zwiększenie interakcji pomiędzy użytkownikami oraz intencjonalne wydłużenie czasu spędzonego na platformie, tak aby zwiększyć przychody z reklam i przy okazji zwiększyć prawdopodobieństwo trafienia na treści niebezpieczne.

10 mln euro to i tak “łaskawy” wymiar kary w obliczu 345 mln kary dla TikToka w 2023 r. za naruszenie prywatności użytkowników. A skoro mowa o prywatności to nie można pominąć apelu polskiego ministra cyfryzacji i zalecenia dla urzędników w sprawie TikToka.

Źródło: Italian Competition Authority