Aplikacja TikTok, która umożliwia dzielenie się krótkimi filmami otrzymuje właśnie funkcjonalność, która ma ułatwić kontakt widza z twórcą - Q&A pozwoli w łatwy sposób zadawać pytania TikTokerom.

Co to jest ten cały TikTok? Musisz to wiedzieć, jeśli masz dostęp do Internetu!

Jeśli pierwszy raz słyszysz o TikToku, to najprawdopodobniej korzystasz z Internetu bardzo rzadko. Co to jest TikTok? W skrócie - to stworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance aplikacja, której głównym założeniem jest publikowanie krótkich materiałów wideo. Jakich dokładnie? Naprawdę różnych. Znajdziesz tutaj tańce, krótkie poradniki, ciekawostki ze świata, śmieszne koty, ale nie brakuje też mężczyzn i kobiet bardziej rozebranych, niż ubranych wijących się do muzyki. Serio, tutaj jest wszystko. Niestety użytkownicy znajdą tutaj również wyzwania, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia. O jednej z sytuacji, kiedy to challenge doprowadził do śmierci 10-latki pisaliśmy jakiś czas temu.

TikTok Q&A

Rosnąca popularność TikToka (zbierającego potężne informacje o użytkowniku) wymusza na twórcach jego stałą aktualizację i dostosowanie się do potrzeb użytkowników. Jedną z brakujących funkcjonalności była ułatwienie komunikacji widza z twórcą. Rozwiązano to wprowadzając opcję Q&A (Questions & Answers).

TikTok - funkcjonalność Q&A w praktyce

Jak będzie działać Q&A na TikToku? W prosty sposób - twórca w swoim profilu będzie mógł włączyć widzom możliwość zadawania pytań poprzez kliknięcie jednego przycisku.

Twórca może odpowiedzieć na pytania za pomocą wiadomości tekstowej lub wideo. Funkcję Q&A można wykorzystać również podczas transmisji na żywo. Wówczas transmitujący będzie mógł wybierać zadane pytania, wyświetlać je na ekranie i odpowiadać na bieżąco.

Opcję zadawania pytań można włączyć w ustawieniach konta. Domyślnie jest ona wyłączona.

Napiszcie w komentarzu, czy korzystacie z TikToka i czy zamierzacie zadawać pytania swoim ulubionym twórcą dzięki usłudze Q&A.

Źródło: theverge.com

