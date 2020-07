TikTok błyskawicznie zyskał ogromną popularność. Nie brakuje jednak komentarzy krytykujących go za kontent oraz bezpieczeństwo danych, a właściwie jego brak. Tym razem będzie mowa o tej drugiej kwestii.

iOS 14 potwierdził, że aplikacje mobilne wykorzystują dane ze schowków

Kilka dni temu światło dzienne ujrzał iOS 14. Premierę zaplanowano na jesień, ale z testowej wersji systemu niektórzy korzystają już teraz. Dzięki jednej z nowości wprowadzonej przez Apple i mającej zwiększać bezpieczeństwo danych użytkowników szybko zaczęło obrywać się wielu aplikacjom. Pojawiły się bowiem materiały pokazujące, iż korzystają one ze schowków. Postępuje tak między innymi właśnie TikTok.

Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS 14 is snitching on it with the new paste notification pic.twitter.com/OSXP43t5SZ — Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020

Szybko okazało się, że lista jest zdecydowanie dłuższa i obejmuje aplikacji z najróżniejszych kategorii, także Viber, Reuters, New York Times, Apollo czy mBank.

Nie ma tu powodów do paniki, ponieważ nie jest to dowód, iż wszyscy twórcy i dostawcy usług mają złe zamiary. Przedstawiciele mBank szybko wytłumaczyli o co w tym przypadku chodzi. Podobnie robią również inni.

[1/2] Aktywacja schowka oraz współdzielonego pęku kluczy między urządzeniami iOS to jedna z akcji, która wyzwala synchronizację danych na platformie Mac OS/iOS (Universal Clipboard). Nie odczytujemy jednak zawartości schowka! — mBank (@mBankpl) June 27, 2020

[2/2] Aplikacje wykorzystują bezpieczny sposób komunikacji pomiędzy sobą w celu przekazania wszelkich danych. Komunikacja odbywa się wg standardów i zaleceń Apple. Ania — mBank (@mBankpl) June 27, 2020

TikTok gromadzi ogrom danych z telefonu Twojego dziecka

Wyjątkiem okazuje się TikTok, który po lakonicznym wyjaśnieniu zdecydował się na usunięcie tej opcji. Takie działanie zazwyczaj budzi obawy i nawet jeśli w tym kontekście są one nieuzasadnione, to portal niebezpiecznik przywołuje zdecydowanie bardziej niepokojące zachowania tej aplikacji.

Przywoływane są analizy, wedle których TikTok gromadzi dokładne informacje o sprzęcie, dane sieciowe, informacje o zainstalowanych aplikacjach, obecności jailbreaka czy lokalizacji. Jakby tego było mało, TikTok zadbał o opcję zdalnej zmiany tego, co będzie gromadził, długo nie korzystał też z https, ale przewidział opcję pobrania archiwum ZIP z zewnętrznego serwera, rozpakowania i uruchomienia znajdującego się tam pliku.

Natychmiastowe usunięcie TikToka z telefonu doradza grupa Anonymous. Rząd Indii zdecydował się nawet na odgórny zakaz korzystania z tej aplikacji.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020

Nie korzystasz z TikToka? A Twoje dziecko?

Trudno jest znaleźć w dzisiejszych czasach aplikację, która nie gromadzi danych i nie żąda dostępu do określonych uprawnień. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że robią to na różną skalę, a w przypadku TikToka okazuje się ona ogromna.

Portal określany jest przez niektórych mianem zarazy, szczególnie szeroko komentowane są najróżniejsze challenge. Nie jest przy tym tajemnicą, iż TikTok króluje wśród najmłodszych użytkowników smartfonów. Okazuje się, że rodzice powinni o tym wiedzieć z dwóch powodów, bo niezbyt pozytywnie wypada tutaj i zawartość tego serwisu i bezpieczeństwo danych.

Źródło: niebezpiecznik

Warto zobaczyć również: