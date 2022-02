Filmy na TikToku stają się coraz dłuższe. Staną się konkurencyjne dla YouTube’a?

Dłuższe filmy na TikToku

TikTok wprowadza możliwość przesyłania filmów trwających aż do 10 minut. Co istotne, nowa funkcja zostaje od razu udostępniona globalnie, zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na stronie internetowej. Ma pomóc twórcom w tworzeniu dłuższych materiałów i korzystnie wpłynąć na rozwój platformy.

Niektórzy dostali powiadomienie o nowej funkcji w aplikacji

Zapewne nie dla wszystkich jest to dobra wiadomość. Teraz spędzicie na TikToku jeszcze więcej czasu, zwłaszcza jeżeli lubicie zajrzeć tam „na moment” przed snem i nagle orientujecie się, że jest czwarta rano.

TikTok ma szanse pobić YouTube?

To już kolejny raz, kiedy platforma rozszerza czas trwania publikowanych filmów. W lipcu zeszłego roku TikTok umożliwił przesyłanie 3-minutowych nagrań, co było sporą zmianą. W końcu pierwotnie serwis działał z myślą o wrzucaniu krótkich filmów, trwających nie więcej niż minutę.

Przez lata testowano udostępnianie dłuższych treści. Rozszerzenie ich do aż 10 minut daje niewątpliwie jeszcze większe możliwości twórcom: ułatwią zarabianie i przyciągną starszych widzów. Do tej pory dłuższy film trzeba było podzielić na mniejsze części, co było uciążliwe. No i teraz treści na TikToku będą mogły konkurować z tymi na YouTube, który sprawdza się przy znacznie dłuższych filmach. Część osób pewnie z chęcią przesiądzie się na chińską aplikację.

TikTok dyktuje trendy

Popularność TikToka jest ogromna i stale rośnie, zwłaszcza wśród młodszych internautów. Wydaje się jednak, że zła sława platformy również jest coraz większa - szczególnie przez rozpowszechnione niebezpieczne challenge, które mogą skończyć się tragicznie.

Powodzenie TikToka widać również u konkurencji. Instagram poszedł w jego ślady uruchamiając krótkie filmiki (Reels) i skupiając się bardziej na treściach wideo. Platforma nie koncentruje się już przede wszystkim na zdjęciach. YouTube postawił na analogiczne rozwiązanie o nazwie Shorts, podobnie Snapchat, który stworzył Spotlight.

A Wy co myślicie o TikToku? Dacie się przekonać do założenia tam konta?

Źródła: TheVerge, AndroidCentral