TikTok zdetronizował Google w rankingu najpopularniejszych domen na świecie. Zaliczył olbrzymi skok w ciągu ostatniego roku, pokonując po drodze jeszcze kilka innych znanych stron.

Google to najpopularniejsza strona internetowa? Jeszcze pół roku temu byłoby to prawdą. Zaraz za nim na podium plasowały się jeszcze Facebook i Microsoft. W ciągu tych sześciu miesięcy całą trójkę wyprzedził zupełnie inny serwis. Królem Internetu jest obecnie TikTok.

Po wielu latach panowania Google'a, aktualnie to TikTok jest najpopularniejszą domeną w Internecie – tak wynika z raportu, którym firma Cloudflare podsumowuje 2021 rok. Bijąca rekordy popularności platforma z krótkimi filmikami (często wątpliwej jakości) awansowała z siódmej pozycji zajmowanej rok wcześniej.



Tak rosła popularność TikToka w ostatnim roku. (Cloudflare)

Co ciekawe awans zaliczył również Twitter (z 10. na 9.), a Netflix i Instagram zaliczyły duże spadki. Ten drugi wręcz wypadł z TOP 10. Cóż, może to wynikać z faktu, że w tym roku szukaliśmy raczej informacji o wydarzeniach ze świata, a nie zdjęć z życia celebrytów.

TOP 10 najpopularniejszych domen 2021 roku:

TikTok.com (7. w 2020 roku) Google.com (1. w 2020 roku) Facebook.com (2. w 2020 roku) Microsoft.com (3. w 2020 roku) Apple.com (4. w 2020 roku) Amazon.com (6. w 2020 roku) Netflix.com (5. w 2020 roku) YouTube.com (8. w 2020 roku) Twitter.com (10. w 2020 roku) WhatsApp.com (poza rankingiem w 2020 roku)

TikTok z miliardem użytkowników

Wróćmy do TikToka. Ten należący do chińskiego ByteDance serwis jest szalenie popularny na całym świecie. Format krótkich, kreatywnych (przynajmniej w założeniach) klipów spotkał się z tak ciepłym przyjęciem, że wielu rywali spróbowało go skopiować (choć raczej z marnym skutkiem). Najgłośniejszą próbą jest oczywiście YouTube Shorts.

Za nic mając sobie konkurencję TikTok przekroczył w tym roku magiczną barierę miliarda użytkowników miesięcznie. Jesteś wśród nich?

Źródło: Cloudflare, Quartz, Wall Street Journal, Independent, CNBC