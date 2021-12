Oglądaliście kiedykolwiek Minecraft na YouTube? Jeśli tak, dołożyliście swoją cegiełkę do wygenerowania imponujących statystyk.

Minecraft wyświetlony ponad bilion razy na YouTube

Nie od dziś mówi się, że Minecraft to fenomen. Całkiem słusznie, ponieważ to gra pod wieloma względami bijąca rekordy. Jest między innymi najlepiej sprzedającą się grą w historii, ale więcej liczb z nią związanych może robić wrażenie. Tym razem ciekawe informacje podaje jednak nie studio Mojang, ale YouTube.

Również tutaj udało się przełamać kolejną granicę. YouTube w oficjalnym komunikacie ogłosił, że filmy dotyczące gry Minecraft zostały obejrzane na jego platformie ponad bilion razy. Pierwszy pojawił się w 2009 roku, z czasem przygotowujący treści na temat tej gry stali się tu jedną z największych społeczności. Aktualnie z Minecraftem związanych jest około 35 000 kanałów z ponad 150 państw.

„Twórcy gier są niezwykle ważną częścią społeczności YouTube. Twórcy na całym świecie tworzą własne atrakcyjne treści z Minecraftem. Uwielbiamy pokolenie budowniczych stworzonych przez Minecraft i YouTube i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co będzie dalej.” - Susan Wojcicki, CEO, YouTube

YouTube świętuje sukces Minecrafta

Trudno dziwić się z tego, że YouTube dostrzega tę społeczność, a przekroczenie biliona wyświetleń to nie tylko krótkie wypowiedzi wyżej postawionych przedstawicieli serwisu. Przygotowano animowany film celebrujący kluczowe momenty i twórców skupiających się na grze Minecraft. Poza tym zespół YouTube Culture & Trends przygotował stronę internetową z wizualizacją danych dotyczących głównych trendów, twórców i filmów oraz tematycznymi artykułami. Nawiązano nawet współpracę z twórcami mającą na celu dostarczenie pakietu skórek YouTube Creator Skin Pack (darmowego), w składzie którego znajdą się awatary prezentujące wybranych twórców Minecraft na YouTube. Będzie można zobaczyć je też w nowym intro mapy Caves & Cliffs Explorer (od 21 grudnia).

„Całą karierę zawodową jestem związany z branżą gier i to niesamowite obserwować, jak wzrosła popularność Minecrafta od czasu pojawienia się tej gry na rynku. Pamiętam, jak pracowałem z YouTuberem SeaNanners w Machinima, kiedy po raz pierwszy zagrał w Minecrafta i udostępnił to na YouTube - już wtedy zainteresowanie grą było ogromne. To niesamowite, że z roku na rok wciąż rośnie. Minecraft od wielu lat jest najchętniej oglądaną grą, a to, że treści z nim związane zostały obejrzane już bilion razy jest ogromnym sukcesem. Gratuluję Mojang, Microsoft i całej społeczności graczy na YouTube!” - Ryan Wyatt, Global Head of Gaming, YouTube

Gracie w Minecraft? Oglądacie na YouTube? A może jedno i drugie albo przeciwnie, fenomen tej gry jest Wam zupełnie obcy?

