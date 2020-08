Nowa generacja procesorów AMD okazała się strzałem w dziesiątkę, co ma przełożenie na rosnące udziały producenta na rynku CPU. W ostatnim kwartale gigant z Sunnyvale miał szczególne powody do zadowolenia.

Nie jest tajemnicą, że firma AMD od czasu premiery pierwszej generacji procesorów Ryzen przeżywa swego rodzaju odrodzenie – na rynku pojawiają się coraz lepsze jednostki, które cieszą się rosnącą popularnością. Efekt jest taki, że producent coraz śmielej wydziera Intelowi udziały na rynku CPU. I to nie tylko w segmencie desktopów, ale też na rynku mobilnym i profesjonalnym.

AMD coraz mocniejsze na rynku procesorów

Analitycy z Mercury Research opublikowali statystyki, które przedstawiają udziały AMD na rynku procesorów w II kwartale 2020 roku. Producent niewątpliwie na powody do zadowolenia.

Segment Q2 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Wzrost względem Q1 2020 Wzrost względem Q2 2019 Desktop (wyłączając IoT) 12,3 % 17,1 % 17,1 % 18,0 % 18,3 % 18,6 % 19,2 % +0,6 pp. +2,1 pp. Notebook (wyłączając IoT) 8,8 % 13,1 % 14,1 % 14,7 % 16,2 % 17,1 % 19,9 % +2,9 pp. +5,8 pp. Serwery (wyłączając IoT) 1,4 % 2,9 % 3,4 % 4,3 % 4,5 % 5,1 % 5,8 % +0,7 pp. +2,4 pp.

W przypadku komputerów stacjonarnych udziały wynoszą 19,2%, co oznacza wzrost o 0,6 punktu procentowego względem poprzedniego kwartału i 2,1 punktu procentowego względem tego samego kwartału w ubiegłym roku. Wzrost udziałów nie powinien nas dziwić, bo przecież trzecia generacja procesorów Ryzen sprzedaje się jak świeże bułeczki.



AMD Ryzen 5 3600 to obecnie jeden z najpopularniejszych procesorów na rynku

Największym zaskoczeniem są jednak udziały na rynku laptopów – AMD ma obejmować tutaj 19,9% udziałów, a więc o 2,9 pp. więcej niż w poprzednim kwartale i aż o 5,8 pp. więcej niż rok temu. Niewątpliwie jest to efekt wprowadzenia nowej generacji procesorów Ryzen 4000 i wyjątkowo udanych laptopów – choć producent ma problemy z zapewnieniem odpowiedniej dostępności układów, jednostki cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów.

W przypadku serwerów producent obejmuje tylko 5,8% rynku, a więc o 0,7 pp. więcej niż w pierwszym kwartale i o 2,4 pp. więcej niż w analogicznym czasie w ubiegłym roku. Rynek serwerów bardzo wolno reaguje na zmiany, więc AMD musi mocno pracować nad przejmowaniem tego segmentu (i to pomimo bardzo udanej premiery układów Epyc 7002).

Intel coraz słabszy. Czy zdoła powstrzymać ofensywę AMD?

Firma AMD w ogólnym rozrachunku obejmuje już 18,3% udziałów na rynku CPU. Oznacza to, że pozostałe 81,7% to udziały Intela. Różnica jest potężna, ale „niebiescy” nie mają powodów do zadowolenia, bo z kwartału na kwartał stają się coraz słabsi.

Potrzebne jest podjęcie konkretnych działań, które pozwolą zatrzymać ofensywę AMD. To właśnie z tego powodu prezes Intela zdecydował się na reorganizację działów, które mają poprawić sytuację na rynku procesorów. Czy tak będzie w praktyce? Przekonamy się w kolejnych kwartałach. Pewnym jest, że AMD nie zamierza na tym poprzestawać i będzie coraz mocniej atakować.

Źródło: Tom’s Hardware

