Nieoficjalne doniesienia o LG Wing wkrótce powinny znaleźć potwierdzenie. Producent rozpoczyna przedsięwzięcie Explorer Project, w ramach którego lada dzień zaprezentuje oryginalnego smartfona.

Explorer Project, czyli nowy pomysł LG na smartfony

Wszystkie karty związane z Explorer Project mają zostać odkryte 14 września. Tego dnia producent przeprowadzi transmisję online, za pośrednictwem której omówi swoje nowości. Już teraz wiemy jednak, że Explorer Project to określenie, które należy odnosić i do inicjatywy i do kategorii smartfonów, które wedle zapowiedzi będą wyróżniały się oryginalnością i niespotykanymi wcześniej możliwościami użytkowania.

Już ujawniono, że LG współpracuje tutaj między innymi z Rave, Ficto, Tubi, NAVER oraz Qualcomm. Nie ma zatem wątpliwości co do tego, jakiej firmy procesory zostaną wykorzystane. Jednocześnie wraz z Explorer Project rozwijana będzie seria Universal Line, w której znajdą się bardziej standardowe propozycje, takie jak LG Velvet.

LG Wing, czyli smartfon z nietypowo rozkładanym ekranem

Wszystko wskazuje na to, że pierwszym smartfonem reprezentującym nową linię produktów koreańskiego producenta będzie model, który już od pewnego czasu pojawia się w nieoficjalnych doniesieniach. Jest określany jako LG Wing i chociaż sama nazwa może być ostatecznie inna, raczej nie zmieni się sama konstrukcja. A to właśnie ona będzie tu najistotniejsza.

Android Authority opublikowało nie tak dawno dwa materiały wideo, które przybliżają pomysł LG. Nie da się zaprzeczyć, że jest on bardzo oryginalny. Czy praktyczny? Tego nie sposób ocenić na podstawie kilkudziesięciosekundowego materiału wideo. Z pewnością trzeba nastawiać się na dwa ekrany, które będą miały różną wielkość. Najbardziej zaskakuje jednak to, jaki kształt smartfon przybiera po rozłożeniu.

