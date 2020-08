Już od dłuższego czasu smartfony cechują się ekranami o odchudzonych ramkach. Ma to jednak różne konsekwencje, początkowo aparat selfie ukrywano w tzw. notchu, obecnie większość producentów decyduje się na tzw. dziurę, niewielką „plamkę” w jednym z górnych narożników, niekiedy pośrodku ekranu. Nie jest to rozwiązanie, które można określać mianem wyjątkowo estetycznego. Można obejść je stosując wysuwany lub rozkładany aparat (np. jak w serii ZenFone 7), ale efekt docelowy ma być inny. Taki, jakim chwali się teraz Xiaomi.

Chodzi o aparat selfie ukryty pod ekranem. Prace trwają od lat (także w obozach innych producentów), wreszcie ma pojawić się możliwość ich weryfikacji przez użytkowników. Xiaomi zaprezentowało bowiem trzecią generację technologii Under-Display Camera. To właśnie ona, po jeszcze kilku drobnych poprawkach, zostanie wykorzystana w smartfonach, które trafią do sprzedaży.

Oznaczenie nie jest przypadkowe. Pierwsza generacja nie opuściła laboratorium, drugą można było zobaczyć na branżowych imprezach. W nowej producent zastosował kilka znaczących zmian. Przede wszystkim udało się poprawić efekt pełnoekranowy, pozwoliło na to opracowanie specjalnego układu pikseli i optymalizacja algorytmu aparatu. Sprawiająca do tej pory duże problemy przepuszczalność światła została znacząco poprawiona.

Xiaomi nie precyzuje przy tym, o jakich dokładnie ekranach mowa - LCD czy OLED. Zapewnia, że omawiany aparat będzie zapewniał zdjęcia o jakości nie odbiegającej od tych ze standardowo osadzonego obiektywu. Dodatkowo obszar nad aparatem ma cechować się taką samą jasnością i kolorami jak cała reszta ekranu.

To dwie kwestie, o które można mieć największe obawy. Zwróćcie uwagę na smartfona pokazanego w 0:29 powyższego materiału wideo i widoczne tam przebarwienia. Trudno ocenić czy pokazanie tego to niedopatrzenie składających materiał, na pojawiających się w sieci zdjęciach wygląda to bowiem znacznie lepiej.

Xiaomi's third-generation under-screen camera technology, you can hardly see the traces of the camera unless you look carefully. pic.twitter.com/g9iYa1cllA