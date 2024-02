To największy problem fotowoltaiki. Wiedzą, jak się go pozbyć

Hotspoty to jeden z największych problemów paneli fotowoltaicznych. Gorące punkty, które pojawiają się na modułach, w znaczący sposób redukują sprawność całej instalacji. Naukowcy opracowali urządzenie, które może pomóc pozbyć się tego problemu.

Gorące punkty, to miejsca, w których moduły fotowoltaiczne osiągają wyjątkowo wysoką temperaturę, co wpływa niekorzystnie na sprawność całego systemu fotowoltaicznego. Jak czytamy w serwisie gramwzielone.pl, naukowcom udało się opracować rozwiązanie, które znacząco zmniejsza wagę tego problemu.

Opracowano elektroniczne urządzenie, które ma pomóc w pozbywaniu się tzw. hotspotów w panelach fotowoltaicznych. W urządzeniu tym połączono komparator prądu z układem lustra prądowego. Pozwala to na pozbycie się potrzeby stosowania tradycyjnych diod bocznikujących. Przynosi to pozytywne rezultaty – temperaturę hotspotów obniżono z 55 stopni Celsjusza do 35 stopni Celsjusza. Pozwoliło to na zwiększenie wydajności modułów nawet o 5,35 proc.

Hotspoty to jeden z problemów, który wpływa na przedwczesne awarie instalacji fotowoltaicznych. Obniżona wydajność systemu, w którym pojawiły się gorące punkty, obniżała opłacalność inwestycji i wymuszała np. wymianę modułu. Możliwość ograniczenia skutków występowania gorących punktów może znacząco zmniejszyć wagę problemu.

Eliminują wadę fotowoltaiki

Jak podaje serwis gramwzielone.pl, powołując się na artykuł naukowy dostępny w serwisie Science Direct, opracowany układ zamiast diod bocznikujących wykorzystuje automatyczny mechanizm przełączania. Pozwala to reagować na zmienne warunki termiczne. Główną rolę odgrywają tu dwa komponenty.

Pierwszym z nich jest komparator prądowy, który porównuje prądy w różnych obwodach lub różnych częściach tego samego obwodu. Wskazuje w nim potencjalne hotspoty. Układ lustra prądowego, który jest drugim z kluczowych elementów, zapewnia stabilność i dokładność w regulacji prądu. Minimalizuje przy tym ryzyko punktowego wzrostu temperatury. Oba urządzenia integruje automatyczny mechanizm przełączający. Dodatkową zaletą urządzenia jest fakt, że pracuje ono, korzystając z energii elektrycznej generowanej przez sam moduł, zużywając przy tym minimalne jej ilości.