Efekty pracy naukowców z niemieckiego Fraunhofer ISE i brytyjskiego Uniwersytetu w Oksfordzie pozwoliły na zbudowanie rekordowego tandemowego modułu fotowoltaicznego. Osiągnięcie to ma potencjał komercyjny.

Naukowcy z Fraunhofer ISE opracowali moduł fotowoltaiczny, który wykorzystuje tandemowe ogniwa słoneczne perowskitowo-krzemowe, za stworzenie których odpowiada Oxford PV, spółki wydzielonej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Naukowcy, którzy zbudowali moduł, twierdzą, że udało im się osiągnąć rekordową sprawność modułu słonecznego z perowskitu krzemowego w formacie przemysłowym.

Zbudowany moduł osiąga sprawność na poziomie 25 proc., a jego moc wyjściowa to 421 W na powierzchni 1,68 metra kwadratowego. W procesie produkcyjnym modułów wykorzystano sprzęt Instytutu Fraunhofera, który używany jest do produkcji masowej.

Rekordowy tandemowy moduł fotowoltaiczny

Jak czytamy w serwisie perovskite-info.com, Oxford PV produkuje perowskitowo-krzemowe ogniwa fotowoltaiczne w formacie M6 w Brandenburgii w Niemczech. Wydajność pojedynczego ogniwa sięga 26,8 proc. W tym roku ma ruszyć produkcja komercyjna ogniw w tej technologii. Co ciekawe, teoretyczna maksymalna wydajność tandemowych ogniw to aż 43 proc. Maksymalna sprawność ogniw krzemowych to natomiast mniej niż 30 proc.

- Ten nowy rekord świata jest kamieniem milowym dla Oxford PV i udowadnia, że nasze tandemowe ogniwa słoneczne mogą zapewnić rekordową wydajność po zmontowaniu w panele słoneczne – mówi David Ward, dyrektor generalny Oxford PV.

Prof. dr Stefan Glunz, szef działu fotowoltaiki w Fraunhofer ISE twierdzi, że osiągnięcie sprawności na poziomie 25 proc. czyni opracowany moduł wydajniejszym niż jakikolwiek inny, który zbudowany został w formacie przemysłowym. Dodatkową zaletą jest fakt, iż moduł został zbudowany przy wykorzystaniu technologii zgodnej z produkcją masową. Pokazuje to, że tandemowe ogniwa mają duży potencjał w rozwoju branży PV.

Perowskity odpowiedzią na potrzeby energetyki

Warstwa perowskitowa jest wrażliwa na temperaturę. Z tego względu naukowcy opracowali niskotemperaturowe procesy łączenia i hermetyzowania ogniw słonecznych. Rozwiązanie to może być stosowane w produkcji masowej.

Obecnie trwają prace nad certyfikacją modułu fotowoltaicznego. Badacze prowadzą też testy długoterminowej stabilności w komorach klimatycznych TestLab w Fraunhofer ISE.