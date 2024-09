Epic Games Store ponownie aktualizuje ofertę z darmowymi grami. Tym razem użytkownicy platformy mogą odebrać aż dwie produkcje, które może i nie są tytułami z segmentu AAA, lecz nie można im odmówić pomysłu na siebie i klimatu.

Oto kolejna odsłona rozdawniczego cyklu od Epic Games Store. Tym razem gracze mogą przypisać do swojego konta aż dwie gry. Chociaż nie są to produkcje wysokobudżetowe jak The Callisto Protocol, to z pewnością znajdą się gracze, którzy docenią ich walory.

Toem i The Last Stand: Aftermath za darmo

Toem to przygodowa gra z elementami fantasy autorstwa Something We Made. W toku rozgrywki gracze wcielą się w fotografa, który dzięki swoim umiejętnościom przysłuży się napotkanym postaciom w rozwikłaniu problemów. Gra Toem emanuje sielankowym klimatem w każdym swoim calu.

Z kolegi The Last Stand: Aftermath sielankowego klimatu raczej nie ma, chyba że należysz do tych graczy, którzy relaksują się w wirtualnym świecie opanowanym przez zombie. The Last Stand: Aftermath to w praktyce survivalowy rogue-lite, w którym każdy nabój jest na wagę złota.

Tydzień na odebranie gier

Oferta jest ograniczona czasowa. Toem i The Last Stand: Aftermath można odbierać z platformy Epic Games Store do 26 września do godziny 17:00 czasu polskiego.

Potem oferta wygaśnie i zostanie ponownie zaktualizowana. W przyszłym tygodniu gracze otrzymają prezent w postaci The Spirit and the Mouse.

Źródło: Epic Games Store