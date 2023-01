TOP 5 smartwatchy do biegania i na siłownię

Nowe postanowienia? Zaczynasz przygodę z bieganiem lub siłownią? Aby monitorować swój trening, przyda Ci się smartwatch. Poniżej prezentujemy pięć naprawdę atrakcyjnych modeli, które doskonale sprawdzą się na co dzień.

Galaxy Watch 4 – idealny dla fanów Samsunga

Smartwatche Samsunga cieszą się ogromną popularnością. Czwarta generacja zegarków występuje w różnej konfiguracji technicznej i kolorystycznej. W naszym sklepie dostępnych jest aż 20 wariantów tego modelu! Prezentowana wersja pozwala dokonywać płatności zbliżeniowych, co jest na pewno dużym atutem. Z pomocą smartwatcha możesz monitorować parametry zdrowotne. Zegarek bardzo dobrze sprawdza się jako wirtualny trener. Możliwe jest analizowanie i monitorowanie treningów w wielu dyscyplinach. Zegarek kontroluje rytm pracy serca, a także monitoruje ciśnienie krwi. Analizowany jest także sen oraz saturacja. Funkcja automatycznego wykrywania upadku pozwala szybko wezwać pomoc.

Prawdziwy król wśród zegarków sportowych

Zegarki sportowe Garmin Fenix są cenione także przez profesjonalnych sportowców. Wersja Fenix 7X Solar jest rewelacyjna. Pozwala łączyć się z telefonem, abyś mógł odczytywać powiadomienia i wiadomości z Twojego smartfona. Wydajna bateria pozwala pracować bardzo długo, co jest zasługą także paneli solarnych, które ładują sprzęt. Zegarek jest niebywale odporny – na wodę, temperaturę i wstrząsy. Ilość dyscyplin, które sprzęt może analizować, jest ogromna. Dzięki integracji z systemami nawigacji, możesz zejść ze szlaku. Na tarczy zegarka wyświetli się mapa z Twoim aktualnym położeniem. Smartwatch pozwala słuchać muzyki bezpośrednio z aplikacji streamingowych, a także płacić zbliżeniowo. Ideał!

Starszy brat Fenixa 7X – kolejny świetny zegarek Garmin

Tańszą, choć bardzo dobrą alternatywą dla powyżej zaprezentowanego modelu, jest zegarek Fenix 6X Pro. Sprzęt wyposażono w pulsoksymetr, który pozwala monitorować ilość tlenu we krwi. Zaawansowane aplikacje sportowe ułatwiają monitorowanie i analizowanie aktywności fizycznej. Zegarek jest wykonany z wysokiej jakości materiałów. Co więcej, na tarczy wyświetlane są animowane wskazówki dotyczące treningu. Twój zegarek monitoruje także codzienne spożycie wody. Integracja z globalnymi systemami nawigacji pozwala określić położenie użytkownika. Zegarek współpracuje z systemami iOS i Android. Smartwatch cieszy się wieloma pozytywnymi opiniami użytkowników. Obecnie można kupić ten model w naprawdę dobrej cenie.

Doskonały wybór dla Pań – delikatny i elegancki Vivoactive

Jeśli szukasz damskiego zegarka sportowego, na pewno spodoba Ci się seria Vivoactive w tej wersji kolorystycznej. Smartwatch ma mniejsze rozmiary, dzięki czemu będzie bardzo dobrze prezentował się na delikatniejszych nadgarstkach. Fabrycznie telefon dysponuje aż 20 aplikacjom treningowym współpracujących z nawigacją GPS. Zegarek monitoruje sposób oddychania i analizuje poziom stresu czy relaksu. Ponadto, możliwe jest również sprawdzanie cyklu menstruacyjnego. Oczywiście zegarkiem możesz płacić i słuchać playlisty bezpośrednio z aplikacji streamingowych.

Garmin Fenix 7S Solar w cudownym kolorze

Na ten zegarek wystarczy spojrzeć, aby już kupić go wzrokiem! Różowo-złota wersja kolorystyczna wpadnie w oko każdej kobiecie. To znakomity sprzęt dla kobiet, które dbają o swoje zdrowie i utrzymują właściwy poziom aktywności fizycznej. Wydajna bateria zegarka pozwala na długi czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Ekran smartwatcha jest bardzo czytelny – nawet w bardzo jasnych pomieszczeniach. Odporna konstrukcja sprzyja treningom w nawet kiepskich warunkach atmosferycznych. Zegarek doskonale prezentuje się także w przypadku bardziej eleganckich kreacji. To nie jest wyłącznie sportowy smartwatch, który można nosić w połączeniu z dresem. Trudno o bardziej modny gadżet!

