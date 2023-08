AMD idzie za ciosem i planuje wprowadzić nową generację procesorów Ryzen Threadripper. W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły o topowym modelu, który pojawi się w stacjach roboczych dla profesjonalistów.

Nowa generacja procesorów AMD Ryzen Threadripper to obiekt marzeń wielu profesjonalistów. Wygląda na to, że niedługo doczekamy się premiery modeli Ryzen Threadripper 7000, które mocno podniosą poprzeczkę w kwestii wydajności.

Procesory AMD Ryzen Threadripper 7000

AMD przygotowuje procesory Ryzen Threadripper Pro 7000WX, które zastąpią obecne jednostki Ryzen Threadripper Pro 5000WX.

Nowa generacja procesorów będzie bazować na rdzeniach Zen 4 i zaoferuje wsparcie dla 8-kanałowych zestawów pamięci DDR5 RAM. Spodziewamy się sporego wzrostu wydajności, co jednak będzie okupione bardzo wysokim poborem mocy i ilością generowanego ciepła (współczynnik TDP ma wynosić bagatela 350 W). Warto również zaznaczyć, że procesory będą wymagały nowych płyt głównych z podstawką SP6.

W planach na pewno są trzy modele z nowej serii:

AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX

AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX

AMD Ryzen Threadripper Pro 7945WX

Topowy procesor AMD Ryzen Threadripper 7000

W bazie benchmarka Geekbench 5 pojawiły się wpisy z testami wydajności stacji roboczej HP Z6 G5, która została wyposażona w topowy procesor z nowej serii - AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX. Jednostka została wyposażona 96 rdzeni/192 wątki. Dla porównania, topowy model z obecnej generacji - Ryzen Threadripper Pro 5995WX - oferuje "jedynie" 64 rdzenie/128 wątków (Zen 3).

AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX uzyskał w teście Geekbench 5 wynik 81 408 punktów w teście wielordzeniowym i 2095 punmktów w teście jednordzeniowym. Testy przeprowadzono pod obsługą systemu Linux Ubuntu.

Część źródeł podaje, że wynik klasyfikuje się jako nowy rekord wydajności. Nie jest to do końca prawdą. Co prawda jest to najwydajniejszy procesor dla stacji roboczych, jednak nieco lepsze wyniki oferuje model AMD Epyc 9654 dla serwerów i centrów danych (też dysponujący 96 rdzeniami Zen 4). Wyniku nie można też porównywać do overclockerskiego rankingu HWBot, który dopuszcza wyniki uzyskane wyłącznie pod obsługą systemu operacyjnego Windows.

Źródło: Geekbench, X @ harukaze5719