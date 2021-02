Zaledwie dzień minął od oficjalnej zapowiedzi Total War: Warhammer III, a już możemy powiedzieć, że studio Creative Assembly może świętować, bowiem produkcja jest już najlepiej sprzedającą się grą w serwisie Steam.

Total War: Warhammer III podbija Steama

O serii Total War słyszał chyba każdy, szanujący się fan gier komputerowych, bowiem jest to jedna z najlepszych serii, jeśli chodzi o gry, które łączą ze sobą mechaniki z dwóch różnych gatunków. Nie dziwi zatem fakt, że studio Creative Assembly nie porzuciło jakże popularnej już marki.

Dowodem na to jest wczorajsza, oficjalna zapowiedź Total War: Warhammer III. Grę już można uznać za wielki hit, bowiem w rankingu najlepiej sprzedających się gier, gra wyprzedziła takie produkcje jak Valheim czy Tale of Immortal. A to wszystko w zaledwie jeden dzień od oficjalnej zapowiedzi!

Total War: Warhammer III – główne założenia i data premiery

Jeśli chodzi o główne założenia, to na ten moment nie znamy za wiele szczegółów. Wiemy na pewno, że w nowej odsłonie serii, naszym głównym zadaniem będzie ocalenie lub wykorzystanie mocy umierającego boga. Oprócz tego do dyspozycji (przynajmniej na ten moment) będziemy mieli sześć grywalnych frakcji.

A co z datą premiery? Gra ma trafić (jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych odsłon serii) tylko i wyłącznie na komputery osobiste już w 2021 roku. Dla zainteresowanych grą mamy również dobre wieści, bowiem już teraz zarówno na oficjalnej stronie serii, jak i w Epic Game Store, czy w serwisie Steam możecie złożyć zamówienie przedpremierowe.

Jeśli natomiast jeszcze nie widzieliście premierowego zwiastuna gry, to poniżej możecie nadrobić zaległości:

Źródło: PCGamesn, Informacja własna

Warto zobaczyć również: