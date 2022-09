Tower Princess to platformówka 3D z elementami roguelite'a, która przybliża normalny dzień z życia rycerza. Na graczy czekają księżniczki, zamki, lochy oraz smok. Tytuł, po dużym opóźnieniu, zadebiutuje już wkrótce.

Tower Princess – nowy zwiastun

Nad Tower Princess pracuje studio AweKteaM. Gra początkowo miała trafić na rynek w 2021 roku, jednak deweloperzy, chcąc dopracować wszystkie elementy produkcji, zdecydowali się przełożyć premierę. Zgodnie z najnowszą zapowiedzią, platformówka pojawi się już za dwa dni i dołączy do grupy gier debiutujących w tym roku. Razem z ogłoszeniem terminu debiutu, pojawił się też nowy zwiastun:

W Tower Princess gracze będą mogli przemierzać zamki i ratować uwięzione w nich przez złego smoka księżniczki:

Dawno, dawno temu, w odległej krainie, Smok Zła wziął do niewoli każdego królewskiego dziedzica, jakiego mógł spotkać. Wielu godnych zalotników z każdego królestwa próbowało zmierzyć się z bestią, bez powodzenia. Teraz twoja kolej! Musisz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby przejść loch, pokonać smoka i zorganizować najdoskonalszą randkę!

W grze pojawią się też proste zagadki do rozwiązania i mnóstwo przeciwników. Jako rycerz wybierzemy broń, pasującą do preferowanego stylu gry - może to być np. potężny miecz lub karabin. Jak twierdzą twórcy, tworząc Tower Princess, inspirowali się klasycznymi grami przygodowymi, platformówkami 3D oraz... serią Dark Souls.

Kiedy premiera Tower Princess?

Tower Princess pojawi się już 8 września 2022 roku, na pecetach (Epic Games Store, Steam) oraz konsolach - PS4 i Nintendo Switch. Produkcja ma pojawić się również w ciągu kilku tygodni na Xbox One.

