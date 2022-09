Poznaliśmy datę kolejnej prezentacji z cyklu Ubisoft Forward. Producent ma zaprezentować naprawdę sporo, w tym nową część Assassin's Creed.

Ubisoft Forward już 10 września

W wydanym dziś ogłoszeniu czytamy, iż kolejna internetowa konferencja Ubisoft Forward odbędzie się już w najbliższą sobotę, 10 września. Zainteresowani będą mogli rozpocząć jej śledzenie od godziny 21:00 naszego czasu (chociaż kilkanaście minut wcześniej powinien wystartować pre-show, co też warto mieć na uwadze). Gdzie? Na oficjalnych kanałach Ubisoft na YouTube lub Twitch.

Czego można się spodziewać? Atrakcji ma być sporo. Najważniejsze będą prezentacje Mario + Rabbids Sparks of Hope, Skull and Bones oraz nowej części serii Assassin's Creed. Poza tym mają pojawić się wzmianki na temat nowej zawartości do Tom Clancy's The Division 2, Trackmania, Brawlhalla, For Honor i The Crew 2 oraz ogłoszenia dotyczące Ubisoft+, a także występy gości specjalnych.

Assassin's Creed Mirage został potwierdzony

Można dyskutować, które pokazy będą najbardziej wyczekiwane. Każdy może mieć swoje zdanie, ale w ogólnym rozrachunku najczęściej zapewne padną wskazania na dość mocno ostatnio promowane Skull and Bones oraz Assassin's Creed Mirage.

Oficjalny tytuł nowej odsłony tego popularnego i lubianego cyklu został potwierdzony już kilka dni temu. Jeśli dawać wiarę przeciekom (z dość wiarygodnych źródeł), to tym razem twórcy zamierzają osadzić akcję w Bagdadzie, na przestrzeni lat 860-870. Pierwsza pokazana grafika zdaje się to potwierdzać. Podobno czeka nas powrót do początków, korzeni serii z odpuszczeniem elementów RPG.

Oglądaj i wygrywaj

Śledzący nadchodzący Ubisoft Forward nie tylko jako pierwsi dowiedzą się o tym, co producent szykuje na najbliższe miesiące. Aby uatrakcyjnić pokaz zdecydowano się przygotować dla widzów małe upominki.

Jak je zdobyć? Nie trzeba będzie robić nic poza oglądaniem transmisji. Po przekroczeniu określonego progu czasowego można będzie odebrać nagrody.

Po 15 minutach będzie to „Emblemat z czaszką” do gry Skull and Bones, po 30 minutach zawieszka „Explosive Detail” z Rainbow Six Siege, po 45 minutach nieokreślony przedmiot kosmetyczny do Roller Champions, a po 60 minutach „zestaw tatuaży Sfinksa” do wykorzystania w Assassin's Creed Valhalla.

Źródło: Ubisoft