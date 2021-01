Firma TP-Link zaprezentowała swoje najnowsze urządzenia sieciowe podczas targów CES 2021. Wyraźnie stawia na Wi-Fi 6E, łączność 10 Gb oraz mobilne sieci 5G.

Nowe routery TP-Link w standardzie Wi-Fi 6E i z ochroną HomeShield

W standardzie Wi-Fi 6E wykorzystywane jest dodatkowo pasmo 6 GHz, zapewniające jeszcze większą przepustowość sieci bezprzewodowej niż w przypadku „klasycznych” 5 i 2,4 GHz. Nic dziwnego, że TP-Link stawia właśnie na to rozwiązanie. W trakcie targów CES 2021 producent zaprezentował sporo urządzeń z tej kategorii – to systemy Mesh Deco X96 i Deco X76 Plus (z funkcją huba IoT) oraz routery Archer AX96 i AX206 (z portami 10Gb).



TP-Link Deco X76 Plus

Deco X96 oferuje 2,5-gigabitowy port WAN/LAN i rozpędza się aż do 7800 Mb/s, a dzięki kształtowaniu wiązki, OFDMA i MU-MIMO 4x4 zapewnia daleki zasięg i dobre działanie nawet przy wielu podłączonych urządzeniach. Z kolei Deco X76 Plus osiąga prędkość 5400 Mb/s. W przypadku routerów maksymalne transfery to 7800 Mb/s (Archer AX96) oraz aż 11 000 Mb/s (Archer AX206) – ten drugi (jak wspomnieliśmy wcześniej) dysponuje też portami 10Gb.



TP-Link Archer AX96

Wszystkie te urządzenia są również dodatkowo zabezpieczane przez HomeShield. To system chroniący sieć domową przed najróżniejszymi zagrożeniami, a składają się na niego: antywirus Aviry, rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej, skaner monitorujący stan urządzeń IoT oraz blokada złośliwych adresów URL i ataków DDoS. Dopełnieniem całości jest natomiast QoS umożliwiający nadawanie priorytetów wybranym działaniom.

Jeszcze więcej nowości TP-Link na CES 2021

Sterowany za pomocą komend głosowych system Mesh Deco Voice X20 o prędkości do 1800 Mb/s, pierwszy system Mesh kompatybilny z mobilnymi sieciami 5G Deco X80-5G o prędkości do 6000 Mb/s, trzypasmowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 EAP680 HD z portem 10Gb i zasilaniem PoE++, dwupasmowe punkty dostępowe EAP615-Wall i EAP610-Outdoor odpowiednio do montażu ściennego i zewnętrznego oraz 5-portowy przełącznik 10Gb TL-SX105 z funkcją automatycznej negocjacji połączeń to kolejne nowości TP-Link zaprezentowane podczas (wirtualnych) targów CES 2021.

Źródło: TP-Link

Czytaj dalej o akcesoriach sieciowych: