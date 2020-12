Internet mobilny to dla bardzo wielu z nas jedyne rozwiązanie na szybki i dosyć stabilny dostęp do sieci. Problem w tym, że w przeciwieństwie do klasycznego, przewodowego przyłącza, tutaj i szybkość i stabilność zależą od naszego sprzętu. Zobaczmy, jak sprawdza się Tenda 4G09!

Gdzie nie ma światłowodu, ani innego dostawcy internetu, tam przydatny jest router na karty SIM. Bo interent - szybki lub wolny - ale musi być.

Tenda 4G09 zaskakuje jakością wykonania już przy pierwszym kontakcie

W opakowaniu poza rzeczonym routerem znajdziemy jego zasilacz (z krótkim, jednometrowym przewodem), dwie anteny GSM na złączu SMA (można je zatem podmienić w razie potrzeby na mocniejsze, np. kierunkowe) oraz całkiem atrakcyjnie wyglądający kabel sieciowy (1 m). Dołączona dokumentacja jest raczej minimalistyczna.



Zawartość opakowania

Obudowa, jak widać, została wykonana w nietypowym dla Tenda białym kolorze z dodatkowymi błękitnymi wstawkami (autor recenzji walidował nazwę koloru u małżonki). Jakość użytych plastików jest na naprawdę wysokim poziomie, podobnie jak spasowanie sprzętu. To bardzo miłe zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że to prawdopodobnie najtańszy router o takiej specyfikacji na rynku.



W przeciwieństwie do antenek Wi-Fi, te od LTE najlepiej ustawić zupełnie pionowo.

Bliższy rzut oka na przednią ściankę obudowy ukazuje szereg diodek sygnalizacyjnych, co ponownie nas zaskoczyło. Na ich podstawie możemy odczytać informacje o aktywności: Wi-Fi (obu zakresów łącznie), sieci LAN (też całościowo) oraz Internetu. Zupełnie po prawej stronie umieszono trzystopniową sygnalizację jakości sygnału GSM, a skrajnie po lewej mamy diodę zasilania.



Routery Tenda kojarzymy raczej z minimalizmem w aspekcie diodek (zwykle jest tylko jedna) – tym razem jest ich całkiem sporo.

Spoglądając na spód urządzenia, znajdziemy jedynie szczelinę do włożenia karty SIM (miniSIM, dokładnie rzecz ujmując). Nie uświadczymy otworów do montażu np. pod sufitem, a nóżki są wykonane z tego samego plastiku, co reszta obudowy.



Brak gumki (na nóżkach) znacznie ułatwia ruch posuwisto-zwrotny – kable ciągną router do tyłu, a my do przodu.

Ilość portów, jaką oferuje Tenda 4G09, jest co najwyżej wystarczająca

Z tyłu znajdziemy dwa złącza antenowe w formacie SMA (żeńskie), i wbrew pierwszemu skojarzeniu nie służą one do podpięcia anten Wi-Fi – te są ukryte w środku (również dwie), a na zewnątrz wyprowadzono złącza anten GSM. I to w zasadzie bardzo dobra decyzja, ponieważ miejsca, w których konieczne jest używanie LTE, często nie mają idealnego zasięgu dla tego typu sieci i dobrze jest mieć możliwość podpięcia anteny kierunkowej na odpowiednio wysokim maszcie (maszt nie jest częścią zestawu).



Obudowa wygląda jakby miała być do niej dołączona zaślepka na złącza gniazd – nie jest.

Same anteny są, jak już pisaliśmy, dwie i nie są rekordowo długie, ale na tle konkurencji (w większości wyposażonej we wbudowane anteny tak Wi-Fi, jak GSM), to i tak całkiem spora zaleta. Pozycje anten, w typowy dla tego złącza sposób, można regulować poprzez pochylenie i obrót.



Ma w sobie coś z zająca ten router – ale czy chodzi nam o prędkość, czy wygląd, dowiecie się z podsumowania.

Niżej, przy dolnej krawędzi, umieszczono pozostałe porty i tutaj jest nawet gorzej, niż się spodziewaliśmy. Złącza LAN są tylko dwa (choć szczęśliwie oba o przepustowości 1 Gbps), z czego jedno można zamienić na złącze WAN, jeżeli zechcemy zmienić sposób dostawy Internetu na kablowy. Obok znajdziemy jeszcze dwa przyciski – zasilanie i reset połączony z WPS.



Bez dodatkowego przełącznika LAN się raczej nie obejdzie…

Specyfikacja Tenda 4G09

Standard sieci: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Anteny LTE: 2 odkręcane anteny 4G LTE (SMA) Anteny Wi-Fi: 2 wewnętrzne Prędkość transmisji (teoretyczna): Wi-Fi: 300 Mbps w paśmie 2,4GHz, 867 Mbps w paśmie 5GHz;

LTE: Pobieranie 300Mbps, wysyłanie 50Mbps Szerokość kanałów

Wi-Fi: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2; WPS Typy sieci GSM: 4G FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AB;

4G TDD-LTE:Band38/Band40;

3G WCDMA:B1/B2/B5/B8 Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond Porty: 1 x RJ45 LAN (1000Mb/s), 1 x RJ45 LAN/WAN (1000Mb/s), 1 x mini-SIM Przyciski: WPS/Reset/Restart, Wi-Fi On/Off, Zasilanie On/Off Wymiary: 185 x 126 x 60 mm (350g) Zarządzanie: Kontrola zarządzaniem lokalnym, kontrola przez aplikację (LAN) Przekierowanie portów: ALG, Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: APP/Local/remote management;

Kontrola rodzicielska;

Virtual Server(UPnP/DMZ/Port Forwarding);

DDNS(DynDns, 88ip);

Firewall;

QOS;

IPV4/IPV6;

TR069 VPN: PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server

Tenda 4G09 oferuje całkiem rozsądne „wnętrzności”

Niestety nie udało nam się ustalić niczego na temat zastosowanego tutaj SOC. Nawet po (skądinąd bardzo trudnym) demontażu obudowy, niczego się nie dowiedzieliśmy, gdyż pasywne chłodzenie zdaje się być przylutowane do SOC, a nie chcieliśmy ryzykować uszkodzenia sprzętu.



Tak dobrze dociśnięte chłodzenie (czarny radiator trzyma się na 6 śrubach) gwarantuje stabilną temperaturę pracy przez całe lata, jeśli nie dekady.

To, co udało nam się odnotować, to lokalizacja anten – są dosyć małych rozmiarów i umieszczono je po bokach urządzenia. Sam router obsługuje tylko MU-MIMO 2x2, więc nie będzie się sprawdzać idealnie, jeżeli wielu użytkowników miałoby go jednocześnie obciążać, ale to jeszcze zweryfikujemy w czasie testów.



Widać, że zmieściłyby się jeszcze dwa gniazda RJ45 na PCB :(

Łatwa konfiguracja, ale opcji całkiem sporo – Tenda 4G09 jest przyjazny dla użytkownika

Po uruchomieniu urządzenia wystarczy, że podepniemy się do rozpowszechnianej przez niego sieci lub jednego z gniazd LAN (domyślnie urządzenie włącza się jako router LTE). Konfiguracja poprowadzi nas za rękę i potrwa ledwie kilka chwil. Sam panel nie odbiega praktycznie niczym w kwestii konfiguracji od tego, co widzieliśmy przy okazji chociażby modelu Tenda AC23, więc drugi raz rozpisywać się o tym nie będziemy.



Interfejs jest w całości po polsku, co nie zawsze jest normą, nawet przy znacznie droższych routerach.

Opcje, które oczywiście widzimy po raz pierwszy, dotyczą konfiguracji modemu LTE. Ta trochę niepotrzebnie została rozsiana po kilku zakładkach panelu. Osobno znajdziemy panel przełączania trybu pracy między przewodowym a bezprzewodowym Internetem, ustawienia karty SIM oraz ustawienia APN (połączenia z Internetem). W zasadzie to jeszcze do tej listy można by dodać skrzynkę SMS naszej karty SIM, ale z tego zbyt często się nie korzysta :)



Warto podkreślić, że ustawień jest ogólnie całkiem sporo – znalazła się nawet kontrola rodzicielska połączona z QoS.

Model ten oczywiście jest też kompatybilny z aplikacją mobilną, gdzie ustawień jest tylko nieco mniej, a obsługa jest jeszcze prostsza.



Aplikacja mobilna działa niestety tylko w naszej sieci lokalnej, ale i tak potrafi być bardzo użyteczna.

Procedura testowa

Tradycyjnie testy dla Wi-Fi 5 prowadziliśmy przy użyciu karty sieciowej Netgear A7000 (AC1900), a w czasie testów obciążenia Wi-Fi wykorzystaliśmy 4 współczesne laptopy, wszystkie wyposażone we współczesny moduł Wi-Fi 6 Intel AX201. Każdy z komputerów pracował z dyskiem SSD, a w najbliższym otoczeniu nie funkcjonowały żadne inne sieci Wi-Fi. Do testów LTE wykorzystaliśmy stację bazową (BTS) Orange o wyższym niż zastosowany w testowanym routerze standardzie komunikacji (zatem wykorzystaliśmy pełną agregację 2x20 MHz, na jaką pozwala Cat.6). Poniżej jeszcze rzut lokalizacji testowych Wi-Fi.



Na pomarańczowo oznaczono lokalizację routera (1. Piętro). Łączna powierzchnia to 220 m2.

Testy rozpoczniemy od sprawdzenia tego, co w routerze LTE zdaje się najważniejsze – czyli szybkości działania Internetu. Pomiary prowadziliśmy w dwóch miejscach – pierwsza lokalizacja znajduje się około 300 m w linii prostej od BTS i router miał z nim widoczność „wzrokową”. W drugiej lokalizacji odległość wzrosła do blisko 1500 m w linii prostej, ale pomiędzy routerem a nadajnikiem ktoś zasadził całkiem wysoki lasek… Tutaj dla porównania sprawdziliśmy jeszcze dwa routery podobnej klasy (choć nieco droższe).

Test przepustowości modemu LTE w Tenda 4G09 [Mbps]

Legenda: Tenda 4G09

TP-Link Archer MR600

Huawei B525S Geolokalizacja 1 - Pobieranie

Anteny fabryczne 157,6 Geolokalizacja 1 - Wysyłanie

Anteny fabryczne 28,7 Geolokalizacja 2 - Pobieranie

Anteny fabryczne 9,8

8,5

3,2 Geolokalizacja 2 - Wysyłanie

Anteny fabryczne 5,5

6,1

2,8 Geolokalizacja 2 - Pobieranie

Antena kierunkowa 49,6

39,6

29,7 Geolokalizacja 2 - Wysyłanie

Antena kierunkowa 17,8

19,5

15,6

Okazuje się, że teoretyczna przepustowość jest jak zwykle poza zasięgiem, ale ponad 150 Mbps to nadal bardzo imponujący wynik (agregacja 3 pasm robi swoje). Prędkość wysyłania pozostawia nieco do życzenia, ale do prowadzenia wideokonferencji w FHD w zupełności wystarcza.

Wysoka prędkość i niskie opóźnienia, jakie oferuje w optymalnych warunkach sieć LTE sprawiają, że 5G nie wnosi odczuwalnej poprawy w użytkowaniu Internetu

Sprawa nieco się komplikuje tam, gdzie tak naprawdę Internet mobilny jest potrzebny (w naszej pierwszej lokalizacji mamy światłowód 1 Gbps…). Kiedy siła sygnału spadnie do jednej kreski, prędkości pobierania są znacznie niższe (test na wbudowanych antenach), ale nawet jeśli podeprzemy się kierunkową anteną (pełen zasięg w teorii), to daleko jeszcze do wyników osiąganych w mieście. Z drugiej strony Tenda nie jest tu wyjątkiem, a wręcz wypada całkiem atrakcyjnie na tle konkurencji.

Przepustowość interfejsów WAN i LAN w Tenda 4G09 [Mbps]

WAN Download 796 WAN Upload 755 LAN->LAN 896

Kolejno sprawdziliśmy jak szybko działa na Tenda 4G09 Internet przewodowy – raczej nie jest to dla niego dedykowane rozwiązanie, ale trzeba przyznać, że i tak wypada bardzo dobrze. Jako że porty mamy tylko dwa, to oczywiście test sieci LAN odbywał się w trybie routera LTE. Tu prędkości są wyższe, choć minimalnie poniżej tego, co zwykle osiągają tej klasy routery. Pora na testy Wi-Fi.

Zasięg obu zakresów Wi-Fi Tenda 4G09 [dBi]

Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz Lokalizacja testowa nr 1 -32

-38 Lokalizacja testowa nr 2 -40

-47 Lokalizacja testowa nr 3 -50

-55 Lokalizacja testowa nr 4 -53

-59 Lokalizacja testowa nr 5 -61

-59 Lokalizacja testowa nr 6 -75

-66 Lokalizacja testowa nr 7 -20

-36 Lokalizacja testowa nr 8 -42

-40 Lokalizacja testowa nr 9 -48

-53

Tutaj spotkało nas chyba największe zaskoczenie. Ten mały niepozorny router bez antenek zewnętrznych okazał się oferować na pewno nie gorszy, a miejscami odczuwalnie lepszy, zasięg niż nawet znacznie większe routery z długimi antenami… W szczególności zakres 5 GHz zasługuję na wyróżnienie. Oczywiście sam zasięg to tylko połowa sukcesu – pora sprawdzić jak wypada transfer.

Przepustowość LAN -> Wi-Fi obu zakresów Wi-Fi Tenda 4G09 [Mbps]

Legenda: 5 GHz

2,4 GHz Lokalizacja testowa nr 1 402

165 Lokalizacja testowa nr 2 390

161 Lokalizacja testowa nr 3 325

154 Lokalizacja testowa nr 4 302

126 Lokalizacja testowa nr 5 238

117 Lokalizacja testowa nr 6 82

96 Lokalizacja testowa nr 7 415

167 Lokalizacja testowa nr 8 364

162 Lokalizacja testowa nr 9 282

158

Biorąc pod uwagę, że mówimy o routerze AC1200, wyniki są wyśmienite. Praktycznie w całym domu utrzymujemy ponad 250 Mbps (czyli ponad 30 MB/s) podczas pobierania. Wartości wysyłania są tylko nieznacznie niższe, a jeżeli przyjmiemy, że i tak ogranicza nas przepustowość LTE, to w zasadzie takie Wi-Fi pasuje tu idealnie. Zakres 2,4 GHz również wypada bardzo dobrze – w najodleglejszej lokalizacji zdołał nawet przegonić 5 GHz za sprawą nieco lepszej penetracji zbrojonych ścian. Sprawdziliśmy jeszcze wydajność kopiowania mniejszych plików.

Test kopiowania mniejszych plików przez Wi-Fi [Mbps]

Legenda Sieć LAN

Sieć Wi-Fi 5 Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 424

255 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 259

106 Kopiowanie małych plików

JPG 50-300 KB) 18

11 Kopiowanie bardzo małych plików

TXT 1-50 KB) 5

4

Te wyniki pozwalają podejrzewać, że SOC zastosowany w tym routerze wyjątkowo potężny nie jest. Nawet kopiując małej wielkości pliki po kablu zostaniemy przez router znacząco spowolnieni. Cóż – nie można mieć wszystkiego. Ale to jeszcze nie koniec testów Wi-Fi, ponieważ sprawdziliśmy jeszcze jak router radzi sobie pod większym obciążeniem.

Pomiar przepustowości Wi-Fi pod obciążeniem [Mbps]

Wi-Fi -> Wi-Fi 255 2x Wi-Fi -> Wi-Fi 231 2x Wi-Fi -> LAN 251

Tu z kolei doskwiera brak wyższego standardu MU-MIMO. W momencie dzielenia transferu pomiędzy czterech klientów Wi-Fi jednocześnie, prędkość sumaryczna spada nawet poniżej tego, co uzyskujemy kopiując dane tylko pomiędzy dwoma komputerami.

Pomiar poboru energii Tenda 4G09

Tutaj normalnie ukazalibyśmy jeszcze testy szybkości portu USB, ale tego niestety w Tenda 4G09 brak. Pozostaje zatem zmierzyć pobór energii, co uczyniliśmy zarówno w trybie routera LTE, jak i przewodowego.

Pobór energii [W]

Tryb przewodowy

spoczynek: 3,5 Tryb przewodowy

obciążenie: 5,3 Tryb LTE

spoczynek: 5,0 Tryb LTE

obciążenie: 7,9

Odczyty są dla testowanego routera bardzo korzystne – nawet pod pełnym obciążeniem z wykorzystaniem modemu LTE, nie zbliżyliśmy się do 10 W poboru energii.

Komu możemy polecić Tenda 4G09?

Przechodząc już do podsumowania, możemy w końcu odnieść się do ceny – ta wynosi nieco ponad 500 zł w dniu testu, co czyni z Tenda 4G09 najtańszy router z wbudowanym modemem LTE cat. 6 (z wyjątkiem kilku mobilnych routerów z baterią, ale te nie mają do testowanego dziś Tenda startu pod względem wydajności Wi-Fi). Jest to również jeden z najdroższych routerów Wi-Fi AC1200… właśnie przez obecność modemu LTE. Napiszemy zatem oczywistą rzecz, ale należy to podkreślić – to nie jest dobry wybór, jeżeli nie potrzebujecie modemu LTE.



Router okazał się być nie tylko wyglądem zbliżony do zająca, ale również wykazał się wysoką wydajnością, jak na takiego maluszka! Jeżeli recenzja Was przekonała do zakupu, to takiego kartonika szukajcie na półkach w sklepach internetowych :)

Sytuacja zmienia się o 180 stopni, jeżeli innego źródła Internetu niż LTE nie da rady zorganizować. W takim przypadku Tenda 4G09 wypada naprawdę bardzo atrakcyjnie. Nie tylko modem spisuje tak, jak powinien, ale dodatkowo otrzymujemy Wi-Fi, które pokryje swoim zasięgiem nawet całkiem spory dom jednorodzinny. Jedyne zastrzeżenie, jakie tutaj mamy, to właśnie przepustowość sieci lokalnej. Nie tylko mała liczba złączy RJ45, ale również brak Wi-Fi 6, może nieco rzutować na praktyczny aspekt użytkowania tego modelu.

Tenda 4G09 może być świetnym sposobem na dostęp do Internetu w domu letniskowym, gdzie nawet prąd trzeba w wiadrach nosić!

Na duży plus zaliczamy jakość wykonania oraz przejrzysty i funkcjonalny interfejs. Duża przepustowość gniazda WAN pozwoli w przyszłości, jak nadarzy się taka okazja, łatwo przeskoczyć na połączenie przewodowe, choć wtedy prawdopodobnie konieczne będzie dokupienie przełącznika LAN. Finalnie router oceniamy bardzo pozytywnie w swoje klasie i segmencie cenowym. Nawet mimo kilku wymienionych mankamentów, jest zdecydowanie godny polecenia.

Ocena Tenda 4G09

Wysoka przepustowość modemu LTE w dobrych warunkach

Świetny zasięg Wi-Fi w obu zakresach

Przyzwoita wydajność Wi-Fi 5 nawet na większą odległość

Przejrzysty i rozbudowany interfejs

Solidne wykonanie i atrakcyjny wygląd

Złącza na anteny zewnętrzne



Brak USB

Tylko dwa (lub jeden, gdy korzystamy z WAN) porty LAN

Tylko MU-MIMO 2x2

Przeciętna wydajność przy dużej liczbie operacji

Brak możliwości montażu pod sufitem

Mało stabilna pozycja (zwłaszcza po podpięciu kabli antenowych)

86% 4,3/5

