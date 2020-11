Chiński producent zaprezentował dwie nowe karty sieciowe. TP-Link UE300C to sposób na przewodowy Internet w ultramobilnym laptopie bez gniazda LAN, a TP-Link TX401 otwiera przed tobą drzwi do wyższego poziomu: sieciowej łączności 10 Gb/s.

TP-Link UE300C i TX401 – dwa sposoby na szybki Internet

Twój laptop nie ma portu Ethernet, a chcesz łączyć się z Internetem za pomocą przewodu? W takim razie zerknij na TP-Link UE300C. To zewnętrzna karta sieciowa, którą podłączasz do komputera za pośrednictwem gniazda USB typu C, by uzyskać pełnowymiarowe gniazdo LAN, obsługujące prędkości do 1000 Mb/s. Akcesorium waży tylko 20 gramów i jest kompatybilne z popularnymi systemami operacyjnymi: Windows 10, macOS (od 10.9) oraz różnymi dystrybucjami linuksowymi.



TP-Link UE300C (po lewej) i TP-Link TX401 (po prawej)

A może marzy ci się naprawdę szybki Internet i chcesz wejść na wyższy poziom? Wtedy rzuć okiem na drugą nowość chińskiego producenta, a więc wewnętrzną kartę sieciową TP-Link TX401. Pracuje ona w standardzie 10GBase-T, co oznacza, że jest przygotowana na obsługę nawet 10-krotnie większych prędkości niż typowy, gigabitowy Ethernet. Jeśli tylko wykupiony przez ciebie pakiet da radę, nie ma mowy o jakichkolwiek opóźnieniach. Wydajną transmisję zapewnia złącze PCI Express 3.0 x4.

To interesująca opcja dla graczy – ci skorzystają dodatkowo z funkcji Quality of Service, pozwalającej na przypisanie rozgrywce najwyższego priorytetu. TX401 sprawdzi się także w roli łącznika pomiędzy komputerem a serwerem centralnym czy też serwerem NAS. Znajdzie w ten sposób zastosowanie zarówno przy rozwiązaniach multimedialnych, jak i biznesowych.

Źródło: TP-Link

