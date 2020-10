Switch QNAP QSW-1105-5T to idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy potrzebujemy kluczowe elementy naszej sieci lokalnej przenieść na szybsze połączenie, bez konieczności inwestowania w nadal bardzo drogie routery obsługujące 2,5 GbE. Sprawdzimy, ile w praktyce można zyskać.

Plusy - 5 portów 2,5 GbE,; - wysoka wydajność nawet pod pełnym obciążeniem,; - solidna konstrukcja,; - sygnalizacja prędkości każdego portu z osobna. Minusy - cena nadal wysoka jak na sprzęt domowy.

QNAP QSW-1105-5T - optymalny wybór?

Ostatnimi czasy zaczęło dochodzić do kuriozalnej sytuacji, w której wyższy transfer w typowym domu oferowało połączenie bezprzewodowe (standard Wi-Fi 6 bez problemu osiąga ponad 120 MB/s). Oczywiście najlepsze routery równocześnie zaczęły oferować połączenie przewodowe na poziomie 2,5 Gbps, jednak ich cena potrafi odstraszyć nawet najbardziej potrzebujących użytkowników. Odpowiedzią na tę sytuację jest dokupienie do naszej sieci domowej osobnego przełącznika – przykładem może być QNAP QSW-1105-5T, któremu postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć.



Mała niepozorna skrzynka a może odmienić twoje życie - a przynajmniej przyspieszyć połączenie w sieci lokalnej ;)

Zapytacie pewnie, co nam po takim rozwiązaniu, skoro przełącznik i tak będzie podpięty do routera z portami do 1 Gbps? Otóż, jakby głębiej się nad tym zastanowić, to nie ma to znaczenia – ostatecznie ilu z nas ma dostęp do Internetu szybszego niż 1 Gbps? A ile urządzeń w domu będzie wymagać szybszej komunikacji? Z pewnością serwer NAS i dwa lub 3 komputery, na których pracujemy, co łącznie daje właśnie nie więcej niż 5 portów, w które całkiem przypadkiem wyposażono przełącznik QSW-1105-5T ;) Ale dość już teorii – czas przyjrzeć się samemu urządzeniu – zapraszamy w pierwszej kolejności na unboxing:

Jaki jest switch – każdy widzi

Jak mogliście usłyszeć na filmie, urządzenie robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Solidna metalowa konstrukcja oraz nieduży rozmiar pozwolą taki przełącznik schować nawet w typowych szafkach teletechnicznych, jakie znajdziemy w nowym budownictwie mieszkaniowym.



Nie jest to może najpiękniejsze pudełko, jakie mieliśmy okazję oglądać, ale z pewnością jest solidnie wykonane.

Wszystkie porty umieszczono z jednej strony, co dodatkowo ułatwia upchnięcie sprzętu w ciasnej przestrzeni (łatwo go na przykład dosunąć do ściany/narożnika). Każdy z portów jest ekranowany i wyposażony we własny system diodek sygnalizujących prędkość, z jaką port w danym momencie pracuje. Dla starych wyjadaczy sieciowych niepokojące może być to, że kolor pomarańczowy, zarezerwowany zwykle dla prędkości 100/10 Mbps został tu przypisany również do 1000 Mbps. Z drugiej zaś strony dobrze podkreśla to, ile obecnie jest wart standard 1 GbE.



Jeżeli nasz komputer melduje się na tym przełączniku kolorem żółtym, to poraz zmienić komputer.

Specyfikacja QNAP QSW-1105-5T

Typ zarzązania: Niezarządzany Liczba portów: 5 x RJ45 ekranowane Prędkość portów: 2500 Mbps Tabela z adresami MAC: 16 000 Łączna przepstowość

nieblokująca 12,5 Gbps Zdolność przełączania: 25 Gbps Obsługiwane normy: IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-T

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3bz 2.5GBase-T

IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control Wskaźnik LED: Dla każego portu: Prędkość/Link/Aktywność

Pętla

Zasilanie Zasilanie: Zasilacz DC 12 V / 1A (100-240 V 50/60 Hz) Maksymalny pobór energii: 12 W Wymiary: 34 x 180 x 145 mm Waga: 0,58 kg Ramki Jumbo: 9 K Gwarancja:: 2 lata Cena: 560 zł

Testy praktyczne – co daje 2,5 GbE?

Początkowo mieliśmy obawy, czy będziemy mieli na czym sprawdzić pełen potencjał omawianego przełącznika, ale szybko okazało się, że kandydatów do udziału w testach mamy aż nadto – obecnie większość nowych PC ma już złącze LAN w tym standardzie, a niedawno testowany serwer NAS QNAP TS-253D ma aż dwa takie złącza… Ostatecznie zatem w procedurze testowej wylądowały dwa komputery wyposażone w kontroler Intel I225-LM oraz wspomniany wcześniej NAS. Wszystkie dyski użyte w testach to SSD - Kingston A2000 w PC oraz 2x Samsung 860 Evo (RAID 0) w NAS.



Może nie wyglądają podobnie, ale to jedna, dobrze zgrana rodzina.

Ale żeby zachować w testach punkt odniesienia, dodaliśmy do nich zwyczajny przełącznik o prędkości do 1 GbE dla każdego z 8 portów. Pomiary rozpoczynamy od testu kopiowania różnego rozmiaru danych z jednego PC na drugi.

Test kopiowania danych pomiędzy PC [MB/s]

Legenda: Switch 1 GbE

QNAP QSW-1105-5T Kopiowanie dużego pliku (MKV 20 GB) 114

283 Kopiowanie średnich plików (MP3 3-9 MB) 92

243 Kopiowanie małych plików (JPG 50-300 KB) 21

28

Tutaj niespodzianek brak – wydajność przy liniowym transferze jest dokładnie 2,5 x większa. Różnica się nieco się zmniejsza, gdy kopiujemy pliki mniejszego rozmiaru, ale nadal pozostaje wyraźna. Następnie sprawdziliśmy, jak nowy przełącznik radzi sobie z kopiowaniem jednocześnie w obu kierunkach (fullduplex).

Test kopiowania PC -> PC fullduplex [MB/s]

Legenda: Switch 1 GbE

QNAP QSW-1105-5T Kopiowanie dużego pliku (MKV 20 GB) 64

211 Kopiowanie średnich plików (MP3 3-9 MB) 49

146 Kopiowanie małych plików (JPG 50-300 KB) 8

20

Tutaj bardzo wyraźnie widać przewagę, jaką nad typowym domowym przełącznikiem ma testowany QNAP. Spadek wydajności oczywiście występuje, ale tylko w minimalnym stopniu, podczas gdy przełącznik 1 GbE zwolnił prawie o połowę. Kolejny test zakłada już kopiowanie jednocześnie takich samych danych z obu PC na serwer NAS podpięty dwoma przewodami (osobne podsieci).

Test kopiowania 2x PC -> NAS [MB/s]

Legenda: Switch 1 GbE

QNAP QSW-1105-5T Kopiowanie dużego pliku (MKV 20 GB) 110

281 Kopiowanie średnich plików (MP3 3-9 MB) 82

233 Kopiowanie małych plików (JPG 50-300 KB) 10

10

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to nieco niższa przepustowość NAS, zwłaszcza gdy kopiujemy mniejsze pliki – możliwe, że wynika to z prędkości dysków Samsung, jakie zostały w NAS wykorzystane. Niemniej wyniki wyraźnie podkreślają przewagę, jaką daje szybszy standard w realnych zastosowaniach. Choć można by się zastanowić, na ile realne jest używanie dysków SSD w NAS – dlatego też test powtórzyliśmy już tylko dla przełącznika QNAP, ale z wykorzystaniem dysków HDD dedykowanych do pracy w NAS (macierz RAID 0).

Test kopiowania do NAS wyposażonego w dyski HDD (QNAP QSW-1105-5T)

Legenda: Odczyt z NAS

Zapis do NAS Kopiowanie dużego pliku (MKV 20 GB) 132

230 Kopiowanie średnich plików (MP3 3-9 MB) 118

218 Kopiowanie małych plików (JPG 50-300 KB) 16

24

Cóż... Typowo domowe NAS wyposażone w dwa dyski (bez pamięci podręcznej SSD) nie są w stanie wysycić możliwości nowego standardu sieci. Choć jak widać dużo tu nie brakuje, a w przypadku NAS z trzema lub czterema dyskami (tu nawet RAID 5) wydajność sieci pokryje się z wydajnością macierzy.

Testy środowiskowe QNAP QSW-1105-5T

Ostatecznie pozostaje jeszcze sprawdzenie, jak taka wydajność przekłada się na rachunki oraz wydzielane ciepło.

Pomiar poboru energii przez QNAP QSW-1105-5T

Legenda: spoczynek

pełne obciążenie Brak urządzeń 5,2

5,2 podpięte 1 urządzenie 6,2

6,3 podpięte 2 urządzenia 7,2

7,4 podpięte 3 urządzenia 8,4

8,5 podpięte 4 urządzenia 9,6

9,8 podpięte 5 urządzeń 10,8

11,0

Urządzenie okazuje się być dosyć oszczędne, co przekłada się też na niską emisję ciepła – nawet pod pełnym obciążeniem obudowa nie rozgrzewa się bardziej niż do 28 stopni Celsjusza.

Czy warto kupić przełącznik QNAP QSW-1105-5T?

Pora podsumować wyniki testów oraz naszą opinię o QNAP QSW-1105-5T. O ile w przypadku testów sprawa jest jasna – mamy 2,5 x większą przepustowość w sieci lokalnej (pod warunkiem, że urządzenia, które mają się danymi wymieniać, również wspierają 2,5 GbE). Sam switch można też nazwać przełącznikiem klasy przemysłowej – nie zwalnia nawet pod pełnym obciążeniem na wszystkich portach.



Pionowo też można :)

W przypadku opinii mamy już nieco trudniejsze zadanie – ta bowiem powinna odnieść się także do ceny, która z pewnością do niskich nie należy. Przełącznik QNAP QSW-1105-5T wyceniono na 550 zł, co znacząco przewyższa cenę odpowiedników (5-portowych) w standardzie 1 GbE. Z drugiej strony to nieporównywalnie mniej, niż kosztują przełączniki w standardzie 10 GbE (powszechniej obecnie spotykane), których potencjału w domu zwykle nie wykorzystamy.

QNAP QSW-1105-5T zdaje się idealnie wpasowywać w potrzeby obecnego rynku, który postanowił nie wskakiwać z 1 GbE od razu na 10 GbE

Innymi słowy - testowany switch pozwoli nam za ułamek ceny przełączników 10 GbE uzyskać dokładnie to samo w przypadku domowych zastosowań. I to zarówno na obecnej, jak i pewnie kilku kolejnych generacjach sprzętu komputerowego. Biorąc po uwagę, jak w ostatnich latach urosły rozmiary chociażby multimediów nagrywanych naszymi telefonami, taki skok wydajności jest więcej niż pożądany, a jak napisaliśmy we wstępie, nie wymaga od nas całkowitej zmiany infrastruktury sieciowej.

Ocena QNAP QSW-1105-5T

5 portów 2,5 GbE

Wysoka wydajność nawet pod pełnym obciążeniem

Solidna konstrukcja

Sygnalizacja prędkości każdego portu z osobna



Cena nadal wysoka jak na sprzęt domowy

100%5/5

