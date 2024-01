Najważniejsze trendy technologiczne w 2024 r., czyli czego możemy się spodziewać w nadchodzących miesiącach. Temat o tyle istotny, ponieważ dotyczy bezpośrednio naszego sposobu życia czy pracy.

AI, wszędzie AI, a to dopiero początek

Jeśli chodzi o AI, to w 2024 r. swoją pozycję umocnią giganci branży w postaci Microsoftu, OpenAI oraz Google. Czy to oznacza, że rynek stanie się “zacementowany”? Niekoniecznie, bo konkurencja nie śpi i swój akces zgłasza Samsung Galaxy AI czy Amazon.

AI zadomowiło się na dobre w naszym codziennym życiu. Przykład? Studenci patrzą łaskawym okiem w kierunku AI i deklarują przy tym, że chcą z jej pomocą pisać prace dyplomowe.

W sektorze rozrywkowym również czekają nas w 2024 r. rzeczy arcyciekawe. YouTube chce używać głosów znanych muzyków oraz aktorów. Dalej, istnieją plany, które zakładają, że AI stworzy fabułę do gier Xbox, a nad podobnym narzędziem pracuje Ubisoft - patrz AI Ghostwriter. Przygotujmy się więc na to, że w 2024 r. będzie jeszcze więcej AI.

Smartwatch? A po co to komu? Przecież jest rok 2024!

Oczywiście powyższe sformułowanie to przesada, ale w 2024 r. nowy trend może przybierać na sile. Jak mógłby wyglądać smartwatch, ale bez ekranu? Byłby dużo mniejszy, na tyle filigranowy, że włożyliśmy go na palec niczym naszpikowany technologią sygnet, niczym (dosłownie) smart ring. Poniżej znajdziemy przykład.

Tego rodzaju urządzenia nie są czymś nowym. Niemniej sprawdzają się w monitorowaniu naszego zdrowia i konsekwentnie przebijają się do świadomości ludzi. Istotny jest tutaj walor estetyczny, bo patrząc z zewnątrz naprawdę ciężko jest odróżnić smart ring od tradycyjnej biżuterii.

W 2024 r. pojawi się jeszcze większa szansa pozwalająca gonić za elegancją, przy jednoczesnym czerpaniu garściami z dobrodziejstw technologii. I mowa tu nie tylko o smart ringach, ale i inteligentnych okularach czy goglach. Chociaż nadchodzącego Vision Pro nie zabrałabym raczej na romantyczną kolację.

Sprzęt, który wszyscy znają i sprzęt, o którym powinniście wiedzieć

Przedsmak tego, co w 2024 r. czeka nas w kwestii sprzętu zaprezentowała już firma LG, wyłamując się nieco z szeregu i ujawniając nowe telewizory LG, dosłownie tuż przed styczniowymi targami CES 2024.

Coraz więcej znaków wskazuje na to, że w 2024 r. na rynku pojawi się nowa konsola, a mianowicie PS5 Pro, które rzekomo ma być wyposażone we "własne" DLSS od Sony.

Pod koniec 2023 r. globalną premierę miał kontroler dla osób niepełnosprawnych, czyli PlayStation Access. Liczyłbym na to, że w 2024 r. taki sprzęt przebije się jeszcze bardziej do świadomości ludzi, co sprawi, że rok 2024 r. stanie się synonimem zwiększonej dostępności i równości.

Sprawy urzędowe z domu

Aplikacja mObywatel jest konsekwentnie rozwijana. Najnowsza wersja, czyli mObywatel 2.0 pozwala nam np. zastrzec swój numer PESEL. Spodziewalibyśmy się, że w 2024 r. dostaniemy jeszcze nowsze funkcje, które usprawnią nasze codzienne życie i pozwolą zaoszczędzić czas.

Źródło: techradar.com, benchmark.pl, polygamia.pl